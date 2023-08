Máté Csaba: „Ne túlélni akarjuk a mérkőzést!”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mint ismeretes, a Ferencváros holnap Dublinban lép pályára az EKL-ben. A zöldfehérek nagyarányú győzelmük után nyugodtan várhatják a visszavágót.



Máté Csaba beszélt a mérkőzésről a sajtótájékoztatón:



Az első forduló eredményének ismeretében nagyon fontos lesz a játékosaink számára, hogy ne túlélni akarjuk a mérkőzést, hanem a győzelem igényével lépjünk pályára. A mi helyzetünkben nagyon fontos az, hogy stabilitást érjünk el, ne legyen hullámzó a teljesítményünk, ezekből a mérkőzésekből próbáljunk önbizalmat meríteni, hogy kialakuljon egy csapategység, egyfajta játékstílus, ami jellemez minket. A legfontosabb üzenet az, hogy ne legyünk passzívak, jól reagáljunk arra, amit a hazai csapat csinál majd. Úgy gondolom, ahogy tavaly is tették, agresszívebben fognak játszani, mint idegenben, akár feljebb tolják a védekezésüket is. Ezekre kell megtalálnunk a megfelelő válaszokat ahhoz, hogy holnap is sikeresek tudjunk lenni a mérkőzésen.