Máté Csaba: "Kritikus hangnemű beszélgetés volt a szakmai stáb és a csapat között"

"Szembesítettük a játékosokat..."

A Fehérvár FC otthonába látogat szombaton a Debrecen, amely Máté Csabával a kispadon négy bajnokiból négyet elveszített, s kieső helyre csúszott vissza az OTP Bank Ligában.

Meglehetősen feszült tehát a helyzet a DVSC-nél, ahol a Paks elleni zakó után szankciókról és elvárásokról is döntéseket hozott a klubvezetés.

"Ebben a helyzetben senki számára nem volt meglepetés, hogy lehet következménye annak, ami a hétvégén történt. Mindenki tisztában van vele, hogy milyen nehéz helyzetbe sodródtunk és mindenképpen cselekedni kell” - mondta az M1-nek Máté Csaba, hozzátéve, retorziókat nem vezetett be a szakmai stáb.

"Két nagyon fontos mérkőzés előtt vagyunk, utána lehet átértékelni bizonyos dolgokat és meghozni bizonyos döntéseket. A hétvégi kezdőcsapatban biztosan lesz változás, de olyan jellegűre, hogy valakit elküldünk a második csapathoz, ezen a héten nem kell számítani, ez a jövő hét kérdése lehet. Most az a fontos, hogy megtaláljuk azt a tizenegyet, amely kellő motivációval, szenvedéllyel mennek a pályára, mert ez is hiányzott a legutóbbi mérkőzésen" - nyilatkozta a szakvezető.

A DVSC trénere azt is elárulta, a Paks elleni súlyos vereség után hogyan tettek rendet a fejekben.

"Vasárnap volt egy kritikus hangnemű beszélgetés a szakmai stáb és a csapat között, hosszan tartott és megnyilvánultak a játékosok is, fontosnak tartom, hogy ők is mondják el a véleményüket. Azt gondolom, meglesz ennek a hozadéka, az első jelek edzésen már mutatkoztak, de természetesen a mérkőzés árulja majd el, mennyire sikeres a felkészülés. Szembesítettük a játékosokat olyan problémákkal és hibákkal, amiket egyénileg elkövettek. Ezt általában négyszemközt tesszük meg, most mindenki előtt, így azért másképp csapódik le a kritika, amire reagálniuk is kellett, a játékosok is elmondhatták a véleményüket. Remélem, ez az őszinte megnyilvánulás pozitív energiákat mozgósít, de természetesen futballtéren is javulnunk kell, nem elég csak mentális téren. Labdabiztosabbnak kell lennünk, többet kell birtokolnunk a labdát és élesebbnek kell lennünk védekezésben. Az ellenfélnek minden egyes labdáért meg kell szenvednie ellenünk, ez nagyon hiányzott a Paks ellen. Ami nagyon fáj, hogy azt éreztem, sok játékos korán feladta azt a meccset" - mondta őszintén Máté Csaba.