Máté Csaba így mutatkozott be a Debrecen kispadján! – VIDEÓ

A válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetben felkészülési találkozót játszott a DVSC, a hajdúsági csapat szombaton a román másodosztályban szereplő FC Bihor együttesét látta vendégül a Nagyerdei Stadionban. Sok volt a hiányzó, ezzel együtt Máté Csaba vezetőedzőnek és stábjának sok információval szolgált a mérkőzés, amelyen pályára lépett az új igazolás, Kocsis Gergő is.

A találkozó elején a Debrecen ragadta magához az irányítást, mégis a vendégek szerezték meg a vezetést, a 12. percben Gidea lőtt közelről a bal alsóba (0-1). A 23. minutumban jött az egyenlítés, Kocsis Gergő beadása után Bárány Donát fejelt mintegy 9 méterről a kapuba (1-1). Nem sokkal később már a magyar együttesnél volt az előny, a 28. percben Bárány Donát duplázott, szépen lőtte ki az alsó sarkot (2-1). A szünetig több gól nem esett.



A második játékrészben is a Debrecen uralta a mérkőzést, azonban ekkor már kevesebb volt az említésre méltó esemény. A DVSC vezetett néhány kifejezetten formás támadást (Neven Djurasek a felső lécet is eltalálta), de a hosszabbításban egyenlítettek a vendégek, így Máté Csaba végül egy 2-2 -es döntetlennel mutatkozott be új csapatában.

Az 54 éves magyar szakember a mérkőzést követően elmondta, hogy több célt tűztek ki maguk elé a találkozó előtt. Ezek közül voltak, amelyeket sikeresen megvalósítottak, de sajnos akadtak olyanok is, amelyek nem úgy alakultak, ahogyan szerették volna:

A DVSC legközelebb jövő hét szombaton a Békéscsaba ellen lép pályára, a Magyar Kupában.

Felkészülési mérkőzés

DVSC-FC Bihor (romániai) 2-2 (2-1).

Gól: Bárány (23., 28.), illetve Gidea (12.), Iovita (91.).

Forrás: dvsc.hu