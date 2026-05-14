Massimiliano Allegri Zlatan Ibrahimovic miatt távozhat az AC Milanból!

Káosz Milánóban!

Massimiliano Allegri, az AC Milan 58 éves vezetőedzője nyáron elhagyhatja a klubot, miután a klub tanácsadójával, Zlatan Ibrahimoviccsal megromlott a kapcsolata. Allegri 2025-ben tért vissza a 19-szeres olasz bajnokhoz, ahol erősen kezdte a bajnokságot a rutinos edző, azonban a szezon végére nem csak a csapat teljesítménye, hanem az Ibrahimovical való viszonya is meggyengült.

Allegri és Ibrahimovic nézeteltérései

A Milan jelenleg a Bajnokok Ligájába jutásért küzd az olasz élvonalban, és 18 ponttal van lemaradva a bajnok Internazionale-tól amely finoman szólva is egy gyenge szezonnak minősül. Olasz lapértesülések szerint az elmúlt hónapok lejtmenete után a klub irányításán belül is feszültté vált a hangulat, amely Allegri és Ibrahimovic vitájához vezetett. Az olasz lap szerint a vita a következő szezonra tervezett keret harmadik számú kapusának kiválasztása indította el, majd a kisebb nézeteltérésből komoly vita alakult ki. Allegri és Ibrahimovic jelenlegi nézeteltérése egy hírhedt 2012-es összecsapást tükröz az Emirates Stadion öltözőjében, amely a Milan Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóját követően zajlott le az Arsenal ellen. Érdekes módon ez a konfrontáció is egy kapusproblémából fakadt. Az esetet felidézve a svéd legenda megjegyezte:

"3-0-ra kikaptunk az Arsenaltól, és Allegri nagyon boldog volt. Igaz, hogy továbbjutottunk, de nem volt min nevetni, és felhívtam rá a figyelmét. Allegri így válaszolt: »Te, Ibra, gondolj magadra, elrontottad...« Mondtam neki, hogy elrontotta... félt, ezért két kapust is leültetett a kispadra.”

A kapcsolat megromlása

A kapcsolat megromlásához vezetett, hogy Ibrahimovic állítólag rendszeresen telefonhívásokat kezdeményez a Milan sztárjátékosaival, hogy taktikai tanácsot adjon nekik, illetve Antonio Cassano-val, aki az egész szezon során kritizálta az olasz edzőt. Továbbá az átigazolási szezonban nyújtott támogatással is elégedetlen volt Allegri, mivel erősíteni akart annak érdekében, hogy növelje a csapat esélyeit a bajnoki cím elhódítására, azonban a vezetőség közölte vele, hogy nincs pénz igazolásokra, ezáltal Niclas Füllkrug kölcsönvétele volt az egyetlen téli igazolása a Milannak. A Corriere Della Serra szerint Allegri és a Milan vezetősége között annyira megromlott a viszony, hogy Allegri a nyáron már távozhat a Milantól és elfogadhatja az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztját. Luciano Moggi, a Juventus korábbi vezérigazgatója így nyilatkozott az Allegri és Ibrahimovic között történtekről:

“Jelenleg egyfajta tűzszünet uralkodik a Milan háza táján, ahol mindenki a másik háta mögött beszél anélkül, hogy őszintén elmondanák a véleményüket egymás szemébe. Kivéve Allegrit és Ibrahimovicot, mert ők összevesztek és már nem is állnak szóba egymással. Azóta az edző célkeresztbe került annak ellenére, hogy mindig a Bajnokok Ligája-indulást hangsúlyozta fő célként. Ha ezt sikerül elérni, akkor teljesítené a klub elvárásait, függetlenül attól, hogy a teljesítmény ingadozása miatt a csapatnak keményen kell küzdenie a negyedik hely megszerzéséért.”

Forrás: Goal





