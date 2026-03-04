Goal.com
Hatszoros olasz bajnok tréner ülhet le a Real Madrid kispadjára

Jelentős rutinnal és eredménysorral a háta mögött veheti át a Királyiak irányítását az AC Milan trénere.

Mint ismert, Alvaro Arbeloát a szezon végéig bízta meg a vezetőség a Real Madrid irányításával, amely már gőzerővel dolgozik azon, hogy találjon egy végleges trénert a csapat élére. 

Ennek megfelelően felmerült Massimiliano Allegri neve is mint lehetséges új vezetőedző, és a Real Madrid komolyan fontolgatja, hogy megtegye az első lépéseket a megszerzéséért- állítja a Corriere dello Sport

Az olasz portál úgy értesült, hogy a Los Blancos szeretné visszaállítani hazai és nemzetközi dominanciáját, amelyhez Allegri eredményközpontú felfogásában és győztes mentalitásában látja a megfelelő utat. 

A Corriere dello Sport megjegyzi továbbá, hogy az AC Milan nyáron kinevezett szakvezetőjét már harmadik alkalommal hozzák szóba a madridiakkal. 2019-ben és 2021-ben szintén az olasz szakvezető volt az elsőszámú jelölt a kispadra, sőt, utóbbi alkalommal szóban már meg is egyezett a spanyol együttessel. 

Igen ám, csakhogy egy drámai fordulat következményeként végül visszatért a Juventushoz, miután Andrea Agnelli elnök meggyőzte őt arról, hogy változtassa meg döntését. 

Allegri hatszoros olasz bajnok edzőnek mondhatja magát. Ezek közül 2010-11-ben a Milannal végzett a Serie A élén, majd 2015 és 2019 között a Juventusszal zsinórban négyszer ért fel a csúcsra.

