Mason Mount: Tudjuk, mire vagyunk képesek csapatként

A klub honlapjának nyilatkozott.

Most itt az ideje, hogy teljesítsünk!"

Mount a Chelsea-t cserélte le a Unitedre egy 60 millió fontos (76 millió dolláros) átigazolás keretében tavaly nyáron, de első szezonja az Old Traffordon csalódást keltő volt; olyannyira, hogy még egy gyors távozással is összefüggésbe hozták. Sérülések és formahanyatlás korlátozták játékidejét, de most úgy tűnik, a 25 éves játékos magabiztos, hogy ő és a Vörös Ördögök sokkal pozitívabb 2024-25-ös szezon elé nézhetnek.

Első nyilvános interjújában, mióta bemutatták a Unitednél, a klub honlapján elmondta: "Tudjuk, mire vagyunk képesek csapatként, és azt hiszem, ezt a múlt szezon végén meg is mutattuk. Határozottan olyan csapatunk van, amely trófeákat nyerhet, és ez a legfontosabb. Továbbra is erre törekszünk és erre a célra összpontosítunk, mert ez a Manchester United, és a lehető legmagasabbra kell tennünk a mércét, tudjuk, milyen magas a mérce. Most itt az ideje, hogy teljesítsünk. De készen állunk rá, ahogy mondtam, és amennyi trófeát csak tudunk, annyi meccset meg szeretnénk megnyerni, amennyit csak tudunk. Ez a célunk csapatként. Határozottan egy oldalon állunk.”