Mason Mount a BL-döntő után: Az életünkért védekeztünk

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Tegnap az UEFA Bajnokok Ligája-döntőjében a Chelsea 1–0 nyert a Manchester City ellen. Az angol házidöntőt mindkét csapat aktívan kezdte, Timo Werner, Phil Foden és Raheem Sterling előtt is adódtak helyzetek, de mind-mind kihasználatlanul maradtak. Azonban az első félidő végén jött a slusszpoén, Mason Mount szenzációs labdájával Kyle Havertz lépett ki, a német középpályás elfektette Edersont és az üres kapuba helyezte a labdát, ezzel megszerezve a vezetést a Chelseanek. A második félidőben a Manchester City próbált menni az eredmény után, Gabriel Jesust és Sergio Agüerot is behozta Pep Guardiola, de a City nem talált fogást a Chelsean, így a londoniak szoros csatában megszerezték fennállásuk második BL-győzelmét, és felültek Európa trónjára.

A mérkőzés után Pep Guardiola ezt nyilatkozta a BT Sports -nak:

Igyekeztem a legjobb kezdőt felrakni a pályára, ugyanúgy mint tavaly a Lyon ellen, vagy idén a PSG és Dortmund ellen is. De Bruyne idő előtt kivált, de sajnos ilyen a futball. Most ki szeretnénk pihenni a szezon fáradalmait. Ez volt az első alkalom, hogy idáig eljutottunk, de remélem nem az utolsó.

A katalán tréner beszélt a szezonról, és a játékosait is dicsérte:

Thomas Tuchel, a Chelsea trénere is válaszolt az újságírói kérdésekre:

A német edző a jövőbeli terveiről is beszélt:

A BL szezon és a mérkőzés hőse, a sajátnevelésű Mason Mount nehezen tudta szavakba önteni érzéseit:

Nehéz leírni mit érzek most. Hihetetlen, ami ma történt, két döntőt játszhattam Chelsea mezben, két FA-kupa döntőt, mindkétszer vereséget szenvedtünk. Ezeket a vereségeket belülről átélni borzasztó volt. De az, hogy most nyertünk egy döntőt, ráadásul a Bajnokok Ligája-döntőjét, elképesztő érzés. A mérkőzés nagyon kemény volt, hiszen mint tudjuk, a City-t csodálatos játékosok alkotják. Megszereztük az első félidő végén a vezetést, és onnantól az életünkért védekeztünk. Nagyon hosszú utat jártunk be idáig, leírhatatlan mit jelent ez most számunkra.