Másodosztályú csapat edzője lesz Fábregas

Az utánpótlás csapatnál lerakta az alapokat, készen áll a vezetőedzői feladatokra.

Az egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok spanyol klasszis, Cesc Fábregas az előző szezonban még aktív játékosként szolgálta az olasz másodosztályban lévő Comót, visszavonulását követően utánpótlás-edzőként tevékenykedett az egyesületnél.

Az Arsenal, a Chelsea és a Barcelona egykori sztárja, Cesc Fábregas készen áll arra, hogy elvállalja első edzői szerepét, és Como vezetőedzője lesz a Serie B-ben.

A 36 éves játékost Moreno Longo menesztését követően Como új vezetőedzőjévé nevezheti ki. A Como szombaton idegenben 1-0-ra legyőzte az Ascolit, de Longót ennek ellenére is menesztették, és több olaszországi jelentés, köztük Fabrizio Romano is arról számolt be, hogy az ex-torinói edzőt Fábregas váltja.

A spanyolt tavaly nyáron nevezték ki az ifjúsági csapat edzőjének, miután befejezte játékoskarrierjét a Comónál. Ez lesz az edzői karrierje első vezetőedzői munkája.

A Como jelenleg 12 meccsen 21 ponttal a hatodik helyen áll a Serie B tabellán. A rájátszási zónában állnak, nyolc ponttal az éllovas Parma mögött.

Fábregas az előző szezonban 17 meccset játszott a Serie B-ben a Como csapatában.