Hetekig nélkülöznie kell egyik legkreatívabb játékosát Jürgen Kloppnak.

A Premier League nyitófordulója nem úgy sikerült a Liverpoolnak, ahogy azt a vörösök eltervezték. A Fulham ellen csak 2-2-es döntetlenre futotta Kloppéknak, mi több, a második félidő elején sérülés miatt le kellett cserélni Thiago Alcantarát is.

A spanyol válogatott középpályás combhajlítóizom-húzódást szenvedett, az ESPN információ szerint mintegy hat hétig lesz harcképtelen a rutinos játékos. Thiago kiesése azért is érinti érzékenyen a Liverpoolt, mert a középpályáról már így is hiányzik Oxlade-Chamberlain és Curtis Jones is.

„Nem jó a helyzet, de nem szabad pánikolnunk. Igazolhatunk még játékost, de a keretben van 8 középpályásunk, még mindig vannak elegen, akik pályára léphetnek” – nyilatkozta az esettel kapcsolatban Jürgen Klopp.

Thiagót már az elmúlt szezonban is sérülések hátráltatták, emiatt mindössze 24 bajnokin szerepelhetett. A mostani előrejelzések alapján a 31 éves spanyol szeptember 18-án, a Chelsea ellen lehet a meccskeretben.

