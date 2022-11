Másfél év után tér vissza a válogatottba Kalmár Zsolt

Marco Rossi kihirdette a Luxemburg és Görögország ellen készülő válogatott keretét.

Kalmár Zsolt, Nagy Zsolt és Sallai Roland is félépült sérülése után, és visszatér a Luxemburg és Görögország ellen készülő magyar válogatott keretébe. A találkozókra meghívót kapott a fiatal Németh András is. A Luxemburg-Magyarország mérkőzést követő napon, november 18-án csatlakozik a kerethez Dzsudzsák Balázs is, akinek a két nappal későbbi, görögök elleni lesz az utolsó mérkőzése a magyar válogatottban.

„Nagyon örülök az eddig sérült játékosok visszatérésének, hiszen mindhárman már a válogatott alapembereinek számítanak. Szalai Ádám visszavonulása komoly feladat elé állít minket, ahogy ezt már korábban is elmondtam, ugyanakkor ez most tökéletes pillanat arra, hogy Németh Andrásnak lehetőséget adjunk arra, hogy megmutassa készen áll-e már a felnőtt nemzetközi futballra is. A lehetőség adott számára és bízunk benne, hogy élni is fog vele” – mondta az MLSZ.hu-nak Marco Rossi.

A válogatott november 14-én hétfőn találkozik Telkiben, majd két nappal később utazik el Luxemburgba, a csütörtöki mérkőzés helyszínére, idén utoljára pedig a Puskás Arénában lép pályára november 20-án 20 óra 15 perctől.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Szappanos Péter (Budapest Honvéd FC)

Tóth Balázs (Puskás Akadémia FC)

Védők:

Bolla Bendegúz (Grasshopper Club Zürich)

Botka Endre (Ferencvárosi TC)

Fiola Attila (MOL Fehérvár FC)

Lang Ádám (Omonia Nicosia)

Mocsi Attila (ZTE FC)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Szalai Attila (Fenerbahçe FK)

Középpályások:

Baráth Péter (DVSC)

Kerkez Milos (AZ Alkmaar)

Kleinheisler László (NK Osijek)

Nagy Ádám (AC Pisa)

Nego Loic (MOL Fehérvár FC)

Styles Callum (Millwall FC)

Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)

Támadók:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai)

Gazdag Dániel (Philadelphia Union)

Kalmár Zsolt (DAC)

Németh András (KRC Genk)

Sallai Roland (SC Freiburg)

Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

+

Dzsudzsák Balázs (DVSC) - csak a Magyarország-Görögország mérkőzésre

