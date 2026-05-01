Beleszállt a korábbi Tottenham-játékos Martin Ödegaardba, új csapatkapitányt kereshet az Arsenal?

Mint ismert, Martin Ödegaardot már a 60. perc előtt lecserélte Mikel Arteta az Atletico Madrid otthonában játszott BL-elődöntő odavágóján. Az Ágyúsok csapatkapitánya a sok sérülés miatt egész idényben erőnléti problémákkal küszködött, ennek kapcsán a Tottenham volt játékosa, Jamie O'Hara fejtette ki róla a véleményét a talkSPORT adásában.

"Már a tavalyi szezonban sem mutatott jó teljesítményt – kezdte az egykori angol játékos. – Ebben a kiírásban pedig egyszerűen borzasztóan szerepel; ha lecserélnek hatvan percnyi játékot követően, miközben te vagy a csapatkapitány, az nem fest jól."

Térdproblémák miatt mindösszesen 19 alkalommal kezdett idén a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában együttvéve a norvég labdarúgó. Ennek fényében O'Hara megjegyezte, hogy Declan Rice-nak kellene lennie az Arsenal csapatkapitányának.

"Soha nem fog szembetűnően átlépős cseleket csinálni, és egy 30 méteres szóló után felvarrni a labdát felső sarokba. Nem az a fajta játékos. Ugyanakkor védekezésben egy szörnyeteg. Amikor pedig előretör, akkor képes a hátán cipelni a csapatát. Szerintem ő lesz Anglia jövőbeli csapatkapitánya, illetve az Arsenalé is" – zárta.

