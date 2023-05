Máris szétszedik a bajnok Napolit? PL csapat jelentkezett be a dél-koreai védőért!

Egy év után távozhat a 26 éves játékos.

A Napoli több, mint 30 év után újra olasz bajnoki címet ünnepelhetett, azonban a Luciano Spalletti kezei alatt összeállt keret tagjaira több európai klubcsapat is felfigyelt.

Korábban írtunk róla, hogy a Serie A gólkirály-jelöltje, Victor Osimhen iránt mutat érdeklődést a csatárnézőben lévő Manchester United, Chelsea és a Bayern München is.

Azonban a csatár mellett a keret többi tagja iránt is érdeklődnek az európai topcsapatok, így a tavaly érkezett Kim Min-jae is a figyelem középpontjába került. A védő Kalidou Koulibaly helyére érkezett és tökéletes vásárnak bizonyult a nápolyiak számára. A középhátvéd a csapat egyik alapemberévé vált, a keret oszlopos tagjaként segítette bajnoki címhez a csapatot.

A Napoli továbbra is szeretné meghosszabbítani a dél-koreai és az idén berobbanó Khvicha Kvaratskhelia szerződését is, hogy legrosszabb esetben is csak Victor Osimhentől kelljen megválniuk.

Kim iránt a Manchester United mutat a legnagyobb érdeklődést, a Vörös Ördögök szívesen látnák keretükben a dél-koreait. Kim jelenlegi megállapodása szerződése egy 45 millió euró körüli kivásárlási záradékot tartalmaz, amely a források szerint a nyári átigazolási időszak első két hetében érvényes, de ennek az összegnek az előzetes kifizetése a pénzügyi fair play szabályozása miatt bármelyik fél számára nehézkes lenne.

Amennyiben valaki akár 60 millió eurót is letenne a Napoli asztalára, akkor elkezdődhetnének a tárgyalások a 26 éves védő átigazolásáról.

