Máris megkörnyékezett egy világsztárt a Newcastle

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Philippe Coutinho lehet a Newcastle milliárdos tulajdonosának első igazolása. A szaúd-arábiai konzorcium képviselői már felvették a kapcsolatot a Barcelona braziljával – számolr be róla a spanyol Sport.

A tárgyalások nem most, hanem még korábban elkezdődtek, ám akkor még nem vették meg a klubot a befektetők, így ezek az egyeztetések is elakadtak. Most azonban megszerezték az angol klubot, így újra elkezdődhetnek az egyeztetések a felek között.

Philippe Coutinho maga is menne már a katalánoktól és a Barcelonának is púp a hátán a játékos. A légiósnak magas a fizetése, márpedig a Barca komoly anyagi gondokkal küzd, így lényegében örülnének is, ha eladnák a futballistát, aki igazán sosem érezte jól magát a Camp Nou-ban.

Coutinho csaknem négy éve igazolt a Liverpooltól a katalánokhoz, ám egyszer már kölcsön is adták a Bayern Münchennek, amellyel BL-t is nyert. Ebben az idényben csak hat alkalommal lépett pályára és a szerződése 2023-ig érvényes.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Magyarország-Albánia selejtezőn kapcsán az Unibet 20 százalékkal emelte a várható nyeremények összegét. Csak ide kell kattintani az emelt odszokért!