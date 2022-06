Mario Götze visszatérhet a Bundesligába

A korábbi dortmundi sztár Frankfurtban folytathatja.

Az elmúlt két szezont a PSV Eindhovennél töltő Mario Götze karnyújtásnyira van attól, hogy ismét a Bundesligában futballozzon. Német források szerint nagyon közel van egymáshoz az irányító és az Eintracht Frankfurt álláspontja a szerződéssel kapcsolatban.

Götzét az elmúlt időszakban az MLS-ben szereplő Inter Miamival, illetve a portugál Benficával is szóba hozták, most azonban úgy tűnik visszatér hazájába. A kérdés persze az, hogy mennyiért, mert hogy jelenleg munkaadójához 2024-ig köti szerződése, igaz, az egykor szebb napokat is látott Götze piaci értéke már csak töredéke a korábbinak: 10 millió euró.

