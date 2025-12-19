Szinte az MLS egész mezőnye le szeretné igazolni Mario Götzét - írta meg a Bild. A portál kijelentésében természetesen van némi túlzás, de az tény, hogy az Inter Miami, valamelyik New York-i (New York Red Bulls vagy New York City FC), illetve egy Los Angeles-i (LA Galaxy vagy Los Angeles FC) klub is sorban áll érte.

Götze jelenleg az Eintracht Frankfurt játékosa, de amellett, hogy nem számít alapembernek, a nyáron lejár a szerződése, így a téli átigazolási időszakban már szabadon tárgyalhatna más klubokkal a folytatásról. A Bild úgy tudja, a következő hetekben dől el, hogy marad-e a Deutsche Bank Parkban.

A 2014-ben Németországgal világbajnokságot nyerő középpályás ugyan nyáron még úgy nyilatkozott, hogy szívesen maradna a Frankfurt kötelékében, igaz sajtóhírek szerint egy esetleges szerződéshosszabbítással csökkenne a fizetése. Jelenleg évenként hárommillió-ötszázezer eurót tesz zsebre Götze.

Hiába futhatott ki a pályára 17 alkalommal ebben az idényben, mindössze 800 percet kapott Dino Topmöller vezetőedzőtől. Ez idő alatt gólt ugyan nem szerzett, gólpasszból viszont kettőt is kiosztott. Annak ellenére sem kapott eddig több lehetőséget, hogy posztriválisa, Can Uzun novemberben megsérült.