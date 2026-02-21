Újabb védőjétől válhat meg a Bournemouth, két olasz gigász verseng érte

A Corriere dello Sport értesülései szerint a Juventus mellett immáron az AS Roma is kinézte magának Marcos Senesit.

Az argentin belső védőnek ugyanis nyáron lejár a Bournemouthszal kötött szerződése, így amennyiben nem hosszabbít, akkor ingyen igazolhatóvá válik. Ennek pedig csekély az esélye, ugyanis az olasz úgy tudja, hogy az idény végezetével biztosan elhagyja a Cherriest.

Már pénteken napvilágot látott az a hír, miszerint a Zebrák évenkénti négymillió eurós fizetéssel szeretnék magukhoz csábítani. Csakhogy időközben kiderült, a Roma szintén szeretné leigazolni a 27 éves labdarúgót.

Bár lehetett olvasni a Napoli és a Barcelona érdeklődéséről is, a Corriere dello Sport arról ír, hogy a rómaiak és a torinóiak vezetik a Senesiért folytatott versenyt.

A Bournemouth tavaly a kilencedik helyen végzett a Premier League-ben, erre pedig felfigyeltek Európa elitcsapatai, és jelentősen kifosztották az együttest. A védelemből Kerkez Milos, Ilya Zabarnyi és Dean Huijsen is távozott, Senesi pedig most kerülhet föl az átadólistára.

