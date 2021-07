Marco Rossit egy válogatott és több klubcsapat is megkereste

A sikeres Európa-bajnokság után igencsak keresett lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

A Marco Rossi vezette magyar válogatott messze erőn felül teljesítve 2 pontot szerzett az EB halál csoportjában. Már a portugálok elleni 3-0-ás vereség alkalmával is jól játszottunk, a 84. percig 0-0 volt az állás, akkor még nem sikerült a bravúr, bár már akkor is nagyon közel álltunk a csodához. Aztán a világbajnok franciák és a 2014-es világbajnok németek ellen is döntetleneztünk, ráadásul Müllerék ellen Münchenben. Nem túlzás azt mondani, hogy az EB egyik meglepetés csapata a magyar volt.

Nem is csoda, hogy Marco Rossit több csapat is megkereste, a magyar szövetségi kapitány a Calciomercato olasz napnak mesélt az elmúlt hetek történéseiről:

„Több ajánlatot is kaptam. Először egy válogatott keresett meg egy komolyabb szerződéssel, majd két klub érdeklődött, hogy hogyan látom a jövőmet és hogy elérhető lennék-e számukra. De én nem foglalkozom ezekkel a megkeresésekkel, Magyarországot akarom vezetni, és ki szeretnék jutni a 2022-es katari világbajnokságra."

