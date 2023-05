Marco Rossi szerint nem kérdés, hova kell igazolnia Szoboszlai Dominiknak

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi kijelölte a válogatott keretét a soron következő, júniusi Európa-bajnoki selejtezőkre.

A Manchester City-Inter BL-döntőn az angol győzelem 1.22, az olasz siker pedig 7.50-szeres szorzóval fogadható.(x)

Az olasz szakembert a kerethirdetés után Szoboszlai Dominik jövőjéről is megkérdezték:

Önző módon azt szeretném, ha Olaszországban folytatná Dominik. Ahogy korábban is mondtam, én úgy érzem, hogy taktikai szempontból az olasz bajnokság az hozzáadhatna az ő fejlődéséhez. Emelkedő pályán lévő játékosról beszélünk, még sokat tud fejlődni, nagy potenciál van benne. Az olasz bajnokságban pont az a nehézség, ami taktikai szempontból mutatkozik, az az ő számára kihívást jelentene. Ha azonban Szoboszlai Angliába igazolna, az is óriási fejlődést jelentene számára."

Az utóbbi időben a 22 éves középpályást több olasz csapattal, többek között a bajnok Napolival és az AC Milannal is szóba hozták, de sajtóhírek szerint eddig csak az angol Newcastle tett hivatalos ajánlatot a válogatott csapatkapitányának. A játékos ügynöke, Esterházy Márton szerint 50-50% annak az esélye, hogy a támadó eligazol, vagy marad a lipcseieknél a nyáron.

Az 58 éves tréner ezután korábbi klubja, a Budapest Honvéd bennmaradási esélyeit is latolgatta:

Ami a Honvédot illeti, sajnos a mai napon nem látok esélyt, hogy az élvonalban maradhasson. Igaz, hogy a Videoton is szenved a szezonban, de ők előnyben vannak a kispestiekhez képest és nem hiszem, hogy a Vasas ellen öngyilkosságot követnének el. Ráadásul a Honvédnak győznie kellene a Puskás Akadémia ellen, miközben a felcsútiak a nemzetközi szereplésért küzdenek. Nagyon sajnálom a klub helyzetét, elsősorban a szurkolók miatt. Tudom, hogy mennyire szenvedélyesek és idén sajnos nagyon sok nehézséget kellett átélniük. 7500 néző volt vasárnap a stadionban, sok gyermek is volt köztük. Én is a helyszínen szurkoltam, de mindenki számára csalódás volt az eredmény”