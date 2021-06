Marco Rossi: pályafutásom egyik legszebb napja a mai

A magyar válogatott bravúros 1-1-es döntetlent ért a világbajnok franciák ellen. A szövetségi kapitányok értékelték a látottakat.

Marco Rossi szerint a magyar játékosok nagyon büszkék lehetnek magukra:

A portugálok ellen vereség után volt néhány nehéz napunk, nem gondoltam, hogy képesek leszünk ilyen teljesítményt nyújtani. Nem elsősorban az eredmény, hanem a mutatott játék miatt kell örülnünk, a játékosok is nagyon büszkék lehetnek magukra. A védelmünk hatalmas munkát végzett, nagyon jók voltak a belső és a szélső védőink is, ugyanez igaz a középpályásainkra. Örülök, hogy tovább folytatódott az a javulási folyamat, amely már hosszabb ideje elkezdődött. Tovább fejlődnek a játékosok, elsősorban hozzáállásban, remélem, ezt tovább tudjuk vinni, és akár már a németek ellen is újabb lépést teszünk előre. A mai mérkőzésen a franciák technikai fölénye jelentős volt, de ezt kompenzálni tudtuk motivációval, és azzal, hogy hatalmas szívvel játszottunk. Hálás vagyok a játékosoknak, és arra ösztönzöm őket, hogy folytassák a megkezdett munkát és a fejlődést. A magyar szurkolás páratlan európai és világszinten, azért dolgozunk keményen, hogy szurkolóink elégedettek legyenek velünk. Ez a mérkőzés egy kétórás adrenalinbomba volt, érzelmekből és feszültségből is bőven jutott a szurkolóknak.

A szövetségi kapitány edzői kérdésre elárulta, hogy élete egyik legszebb napja a mai:

Az Európa-bajnokságokat eddig mindig a televízióban néztem, most pedig olyan csodálkozva nézek körül itt, mint gyerekek a vidámparkban. Ha már itt vagyunk a vidámparkban, játszani is akarunk egyet, jól akarunk teljesíteni, de ezzel együtt a földön kell járnunk. Most elmegyünk Münchenbe, és megpróbáljuk ott is a maximumot nyújtani.

Nem csak a magyar, de a francia szövetségi kapitány, Didier Deschamps is dicsérte a magyarokat:

Az első 10-15 perc nagyon melós volt, nehezen rázódtunk bele a mérkőzésbe, aztán később javult a teljesítményünk. Kihúzódtunk a szélekre, lehetőséget teremtettünk, még ha ezekből nem is sikerült gólt szereznünk. Az első félidő végén kaptunk egy gyomorütést a magyar góllal. El kell ismerni, hogy a magyarok helyenként gyönyörűen játszottak saját közönségük előtt, mindent beleadtak, és nagyon jól védekeztek. A második félidőben egyenlítettünk, nem adtuk fel egy percig sem. Tudtam, hogy ha nem adunk bele mindent, akkor nem nyerhetünk. Úgy tűnt, nekünk nehezebb dolgunk volt ebben a hőségben, mint a magyaroknak, a nehéz körülmények közepette ők voltak dinamikusabbak, mi ezúttal nem voltunk annyira frissek, mint amennyire lehettünk volna. A célunk a továbbjutás a csoportból, ehhez nem rossz az eddig megszerzett négy pont, de jobb lett volna, ha újabb három pontot szerzünk.

