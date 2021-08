Marco Rossi: „Nem megyek sehova!”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Hogy Marco Rossi hazánkban a legnépszerűbb olasz, az nem kérdés, de vélhetően a megkötések nélküli népszerűségi listán is az élmezőnyben lenne. Az Európa-bajnokság fantasztikus magyar meccsei után, nem csoda, hogy több ajánlatot is kapott, hiszen a maximumnál is többet hozott ki a magyar válogatottal azzal, hogy a franciák és a németek ellen is pontot szerzett az együttes. A szövetségi kapitány a Nemzeti Sport nyomtatott kiadásának adott interjúban megnyugtatott mindenkit, ő marad a magyar válogatott élén.

„Korábban is érkeztek megkeresések, de mivel anyagilag voltak inkább kedvezőek, mintsem szakmailag, el sem gondolkodtam rajtuk. Ezúttal más volt a helyzet, szakmailag is jelentős kihívást jelentett volna az egyik topbajnokságban szereplő klub irányítása, ám az érdeklődést megköszönve gyorsan nemet mondtam. Meglehet, régimódi vagyok, de hűséges embernek tartom magam. A pályafutásom, sőt az életem végéig szeretnék lojális maradni azokhoz, akik kitartanak mellettem. Hosszú távú szerződés köt a Magyar Labdarúgó-szövetséghez, én pedig képtelen lennék itt hagyni ezt a válogatottat. Mindeközben szentül hiszem, hogy még több van előttünk, mint mögöttünk. Szóval amíg bíznak bennem, és én is úgy érzem, hogy van értelme a munkámnak, nem megyek sehova.”

A kapitány beszélt a szeptember 2-i, Anglia elleni világbajnoki selejtezőről is, illetve az arra tervezetről keretről.

„A kollégáimmal nyitott szemmel járunk, de nem titok, többé-kevésbé azokkal a futballistákkal kalkulálunk, akik az Európa-bajnokságon is bizonyították, hogy méltók a bizalomra. Azt ugyanakkor elárulhatom, hogy ha semmi sem jön közbe, Sallói Dániel is kap meghívót. Tizenhat meccsen kilenc gólt szerzett, kiérdemelte, hogy köztünk legyen. A névsort augusztus huszonötödikén ismertetjük, ám annyit hozzátehetek, hogy nagy meglepetésre nem kell számítani. Hét nap leforgása alatt megint három meccs vár a csapatra, ezért bő keretet hirdetünk, három kapus mellett huszonhárom mezőnyjátékost várunk majd Telkibe. Sigér Dávid sajnos hónapokra kiesett, remélem, a többieknél nem jön közbe sérülés vagy bármi más. Fontos lenne, hogy mindjárt az angolok ellen jó eredményt érjünk el.”

