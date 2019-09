Marco Rossi: Nem érdemeltünk vereséget

Igazságtalan eredmény után így látták a magyar szereplők az összecsapást.

Habár minden mutatóban jobbak voltunk, Szlovákia végül 2-1-re nyerte meg a elleni Eb-selejtezőt.

EB-selejtezők: Habár Magyarország jobb volt, mégis Szlovákia nyert

A meccs után elsőként Szoboszlai Dominik, a magyar csapat gólszerzője az M4-nek értékelt.

- Dzsudzsák Balázs azt mondta, hogy próbálkozzak meg a szabadrúgással. El is vállaltam. Be is jött.

Le kell nyugodni és a következő meccsen három pontot kell szerezni.

Sallai Roland gondolatai.

- Ebben a csapatban van annyi, hogy kiérhessünk az Eb-re. A kapu előtti helyzetkihasználás a fontos. Ki kell elemezni a meccset, a koncentráció hiányzott a végén.

Marco Rossi ezt mondta a meccs után.

- Elkövettünk néhány hibát, emiatt vesztettünk, nem alibit keresek, de a játékvezetők is hibáztak, hiszen az első szlovák gól előtt les volt.

A második gól a mi hibánk volt, de összességében azt mondhatom, hogy nem érdemeltünk vereséget.

Szlovákia egy nagyon jó csapat, Lobotkát nem tudtuk blokkolni, de a vereség ellenére büszke vagyok a játékosaimra.

Szomorú vagyok, de keményen dolgozunk és tovább kell menni. Azt mondtam a srácoknak, hogy nagyon kiegyenlített csoport a mienk, Horvátországból el kell hoznunk valamit.

Hinnünk kell abban, hogy nyerhetünk a horvátok, az azeriek és a walesiek ellen is.

Baráth Botond véleménye.

- A meccs végén megkérdeztem, hogy miért nem alkalmazza a játékvezető az új szabályokat a szlovákokra is, de nem adott magyarázatot, és leküldött a pályáról.

Bánt, hogy nem játszhatok a következő meccsen, de el kell hoznunk a pontot vagy a pontokat a horvátoktól.

