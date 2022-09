Marco Rossi nagy gondban lesz a kerethirdetéskor

Marco Rossinak fel van adva a lecke.

Hamarosan keretet hirdet Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, hiszen szeptember végén két sorsdöntő mérkőzés vár a magyar csapatra. Válogatottunk szeptember 23-án Németországba utazik, három nappal később pedig az Olaszország ellen zárja Nemzetek Ligája csoportkörét a Puskás Arénában.

Marco Rossi fiai jelenleg az első helyén állnak az NL-csoportban, azonban mindössze egy ponttal előzik meg a második Németországot, és kettővel a harmadik Squadra Azzurrát. Nem valószínű, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben az olasz szakember sokat kísérletezne a kerettel, azonban még az ősszel két barátságos mérkőzést is játszik a magyar válogatott, ott már nagyobb esély mutatkozik új – vagy akár régi – emberek kipróbálására.

Dzsudzsák Balázs

A 35 éves középpályás utoljára 2019. november 19-én, egy Wales elleni Eb-selejtezőn húzhatta magára a meggypiros mezt. Sajtóhírek szerint a Debrecen csapatkapitánya 3 év után visszatérhet, egy búcsúmérkőzés erejéig. Dzsudzsák Balázs jelenleg Király Gáborral együtt áll az első helyen a válogatottságok számában. A Haladás egykori legendája és a Nyírlugos büszkesége is 108-108 alkalommal léptek pályára a nemzeti csapatban. Ha Dzsudzsák pályára lép ősszel, akkor megelőzi Királyt és egyedül fog állni a dobogó legfelső fokán.

Kerkez Milos

Dárdaihoz hasonlóan igazán lehengerlő szezont fut a vajdasági születésű Kerkez Milos is. A 18 éves balhátvéd a szerbiai Verbászban született, így akár déli szomszédunk válogatottjában is szerepet kaphatna, azonban a védő elmondása szerint a magyar csapatot szeretné erősíteni. Kerkez 2021 februárjában igazolt Győrből az AC Milanhoz, azonban annak ellenére, hogy Paolo Maldini kifejezett kérésére érkezett, mégsem kapott lehetőséget az olasz bajnok első csapatában, így 2022 januárjában 2 millió euróért cserében a holland AZ Alkmaarhoz szerződött.

Hollandiában kezdetben csak a második csapatnál számítottak fiatal védőre, azonban most nyáron elérkezett az áttörés a 18 éves játékos életében: megkapta a lehetőséget a felnőttek között, és élt is vele. Kerkez eddig 13 mérkőzésen lépett pályára a szezonban, és védő létére már gólt is szerzett, emellett 3 gólpasszt is kiosztott. És mivel Marco Rossi nem áll túlságosan jól szélső védőkkel, így ha Kerkez így folytatja, szinte biztosan lehetőséget fog kapni az olasz szakembertől.

Németh András

A dél-afrikai magyar származású utánpótlás-válogatott csatár már harmadik éve játszik a belga Genkben, várva arra, hogy felkerüljön az első csapathoz.

Idén végre úgy tűnik, hogy a várva várt áttörés sikerül Németh számára, hiszen eddig a Genk 8 bajnoki mérkőzéséből 7-en pályára lépett, és a Waregem ellen klubja második gólját a még mindig csak 19 éves támadó szerezte.

