Marco Rossi: „Mivel minden az én felelősségem, természetesen vállalom a részemet a kudarcból”

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a molcsapat.hu-nak adott interjújában értékelte a németek és a bosnyákok elleni találkozót.

Marco Rossi tudja, mi ment félre Németországban, vállalja érte a felelősséget, de ugyanezt kéri a játékosaitól is. A kapitánnyal átbeszéltük az új taktikai elgondolásokat, illetve azok alkalmazását, a modern topfutball irányát, a folyamatos fejlődési kényszerből fakadó kísérletezés fontosságát, illetve a Nemzetek Ligája és a vb-selejtezők fontosságát, sőt azt is elmondta a kapitány, forgatja-e a fejében a távozás gondolatát – olvasható a portálon.

“Voltam már vidámabb” – kezdte mondandóját az olasz tréner: “Elég régóta vagyok már a futballban, hogy tudjam, egy hullámvasút a játék. El tudom fogadni, ha nem nyerünk, és bár én mindig győzni akarok, egy vereséggel is meg tudom kötni a békémet. De nagyon nem mindegy, hogyan veszítünk”

“Megtettük, amit megtehettünk a győzelemért. Nemcsak irányítottuk, domináltuk is a mérkőzést, mindenki tette a dolgát, de sajnos vannak olyan napok, amikor nem akar bemenni a labda a kapuba. Úgy diktáltuk a ritmust, ahogy terveztük, és nagyon keveset engedtünk Boszniának. Dénesnek nem is kellett nagy védést bemutatnia, miközben a másik kapus hőssé vált. A múltban többször támogatott minket a szerencse, mostanában - és az alá az Eb is odatartozik - azonban kifejezetten balszerencsések vagyunk” - vonta le a következtetést a kapitány a Bosznia elleni meccsből, majd hozzátette:

“Láttam a fiúkon azt a győzelmi vágyat, ami nagyon hiányzott Németországban. Egészen más mentalitással, más lelki állapotban léptünk pályára Bosznia ellen, egy szavam sem lehet erre az aspektusra. Taktikailag is jó meccset hoztak le a fiúk, nyertük az egy az egy elleni helyzeteket, jól támadtunk vissza, és hosszú labdákra kényszerítettük a bosnyákokat, pontosan úgy, ahogy terveztük. Nem úgy, mint Németországban” - sóhajtott nagyot.

“Kulcskérdés az időzítés, nagyon fontos, hogy mindenre megtaláljuk a megfelelő pillanatot, én pedig rossz momentumot választottam. Talán nem is voltam elég tiszta és érthető az utasításaimban, és mivel minden az én felelősségem, természetesen vállalom a részemet a kudarcból. Ahogy a játékosok is a sajátjukat, amiért a második gól után úgy összezuhantunk, ahogy szinte soha korábban.”

“Azt az agresszív letámadást kértem a csapatomtól, amit az első 20-25 percben mutattunk, sőt Füllkrug gólja után is meccsben voltunk. De kiderült, hogy ezt a fajta nyomást nem tudjuk elég ideig fenntartani ahhoz, hogy egy Németországhoz hasonló erősségű csapatot zavarba tudjunk hozni. Vannak játékosaink, akik képesek topligás tempóban tenni a dolgukat egész meccsen át, de sajnos ez nem mindenkire igaz.”

“Ahogy korábban is mondtam, tisztában voltam a kockázattal. Tudtam, hogy több egy az egy elleni helyzetbe fogunk így kerülni, mint az megszokott, és mivel az ellenfélnél klasszisok játszanak, az sem volt kérdés, hogy fogunk gólokat kapni. Ez már csak azért is valószínű volt, mert ahhoz, hogy ez a játékrendszer működjön, mindenkinek tökéletesen tisztában kell lennie a feladatával, ennek az elsajátításához kell idő.”

Marco Rossi a távozásával való pletykákkal kapcsolatban azt nyilatkozta: “Nem mentem el akkor sem, amikor Angliából kerestek, és akkor sem, amikor egy vagyont ajánlottak más országból. Szeretem ezt a feladatot, és ha azt is mondtam, hogy nem élveztem az Eb egy percét sem, még mindig azt érzem, hogy nem értünk a csúcsra. Van még feljebb, és az én feladatom megtalálni, hogyan lehet oda eljutni. Ez megtisztelő, közben nagy felelősség, és óriási kihívás. Bolond lennék lemondani róla” - zárta a gondolatait a kapitány, aki végére még mosolygott is egyet.

