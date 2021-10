Marco Rossi meghallgatná az új ajánlatokat

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya a nyáron egy Premier League csapatot is elutasított, hogy folytathassa a munkát Magyarországon, most viszont az olasz Calcio Newsnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy szívesen meghallgat más ajánlatokat is.

Marco Rossi a sikeres Eb-szereplés után felkapott edzővé vált, mint kiderült, két angol klub is megkereste a nyáron, egy az élvonalból, egy pedig a Championshipből, de a kapitány akkor a maradás mellett döntött. A jövőjével kapcsolatban most viszont már kicsit árnyaltabban fogalmazott.

„Ha Franciaországból, Angliából, Spanyolországból vagy Olaszországból érkezne ajánlatom, nem térnék haza. Bár tisztelem a Serie A-t, a Premier League egy másik bolygó” – mondta sejtelmesen Marco Rossi.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint Szalai Attila és Schäfer András is megállná a helyét az olasz élvonalban, de addig, amíg csak négy labdarúgó játszik a top 4 bajnokságok egyikében, addig Magyarország nem fog tudni kijutni a világbajnokságra Lengyelország és Anglia mögött. Ugyanakkor a szakember szerint egy valamiben az olasz labdarúgás lemaradt a magyartól.

„Megdöbbentett, hogy mennyire tisztelik a magyarok a múlt dicsőségét. Ha a bajnokságban egy haláleset miatt egy perces gyászszünet van, akkor biztos, hogy egy régi nagy játéksora emlékszünk vissza. Nem úgy, mint Olaszországban, amikor Pietro Anastasi meghalt, sajnos ebben lemaradtunk a magyaroktól” – vallja Rossi.

Az interjú megjelenése után a szövetségi kapitány magyarul és angolul is pontosította az olasz lapnak adott szavait:

„Szeretném tisztázni - ahogy azt pár hete is megtettem már, – hogy nem gondolkodom a magyar válogatott elhagyásán. Arra természetesen kíváncsi vagyok – mint szerintem minden edző - hogy a nemzetközi futball szereplői is hogyan látják a munkám, így a jövőben adott esetben meghallgatnám őket.” – írta közleményében Marco Rossi.

