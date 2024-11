Marco Rossi már januárban leülhet Dárdai Bencével beszélgetni a válogatottról

"Szeretném mielőbb a megfelelő kapcsolatok révén behúzni őt."

Marco Rossi nem csak a keretről és a kimaradókról beszélt a sajtónak a mai nap folyamán, hanem Dárdai Bence sorsa is. Dárdai Pál legkisebb, 18 éves fia nyáron igazolt a Herthától a Wolfsburgba és már 2 bajnokin is lehetőséget kapott a Bundesligában.

"Bencét már azóta ismerjük, hogy irányító, egy számunkra nagyon érdekes poszton játszik, ebben van fantázia, legutóbb pedig már a csapatában is pályára lépett. Úgy hiszem, megvan benne a válogatott iránti készség, de még nem beszéltünk, illetve nem találkoztunk vele. Az én és az MLSZ érdeke is ezt a találkozót mihamarabb összehozni. Őszintén szólva, már gondoltam arra, hogy még az új év elején találkozom vele, hogy személyesen elbeszélgessünk, ő hogyan látja ezt a lehetőséget, és meglátjuk, akár már márciusban mire kerülhetne sor, ha esetleg ő benne is van hajlandóság, valamint akkor is jól, rendszeresen játszik. Nagyon is érdekes lehet számunkra, még fiatal, de óriási potenciál van benne, és most bizonyítja a Bundesligában, hogy már egy kész, beérett játékos. Szeretném mielőbb a megfelelő kapcsolatok révén behúzni őt.”



Forrás: M4 Sport