Marco Rossi: „Letojom, mit kérnek a klubok”

A magyar válogatott 2–1-re nyert Andorra ellen a világbajnoki-selejtező hatodik körében. Mivel Albánia 5–0-ra kiütötte San Marino-t, Lengyelország pedig 1–1-et játszott Anglia ellen a válogatottunk csak a negyedik a csoportjában, két ponttal lemaradva a második albán gárda mögött.

„Jobb, ha én nem adok másokról véleményt, megvan a magam munkája nem szeretném a többi csapatot minősíteni – kezdte Marco Rossi azzal, hogy nem akart a lengyelek 92. percben történt egyenlítéséről. – Az első félidő eleje után azt hihettük, hogy eldőlt a mérkőzés, mert jól játszottunk, vezettünk és Botka Endre ellen volt egy szabálytalanság a tizenhatoson belül. Aztán a csapat elfelejtette, hogy mi a feladata és nem tette meg, amit megbeszéltünk. Ezt egyeztetnünk kell, mert nem lehet négyszer-ötször érkezni a tizenhatoson belülre, de nem tudjuk értékesíteni a helyzetet. Túl sokszor hibáztunk az ellenfél tizenhatosnán belül. Lesz mit megbeszélni az előttünk álló időben, akár online egyeztetéseken is.”

A kapitány keménen fogalmazott azokról a játékosokról, akik nem követték az utasításokat.

„Amikor ez a csoport összeállt, akkor Anglia éppen nem volt jó, a lengyelek voltak az esélyesek és ott volt Albánia, amelynek a játékosai az olasz, a spanyol és az angol ligában játszanak. Le kellene tartóztassanak, ha azt állítanám, hogy jól játszottunk, de mi egy esélyes csapat ellen játszottunk. Ma egy fontos tisztázni való maradt: ki az aki hajlandó végrehajtani az utasításaimat. Nem akarom azt hallani, hogy ezt vagy azt miért nem hívtam be. Aki nem akarja megtartani, amit kérek, az nem jön. Letojom, hogy az egyesületek mit kérnek. Tudom, hogy az is fontos, de arra kell gondolni, hogy a válogatottban úgy szerepeljenek, ahogy elvárom. Ha nem teszik, akkor vagy nem jönnek többet, vagy én távozom. Nem akarom az amarikában játszókat elövenni, főleg Schön Szabolcs kezdett jól ma, de Sallói Dániel még nem vette fel a ritmust, Gazdag Dániel is hozzátette a magáét. Nem keresem a felelősöket. Egy héten keresztül azon gondolkodom, hogy mi nem volt jó, minden hibát elemzek majd.”

Két vereség után is ott álltak a drukkerek a csapat mellett .

„A szurkolók az elejétől a végig fantasztikusak voltak. Sajnálom, hogy az utolsó tizenöt percben nekik kellett izgulniuk, hogy Andorra nehogy kiegyenlítsen. Másként kell a pályán viselkedni és mi bebizonyítottuk, hogy erre képesek vagyunk. Mi már bebizonyítottuk, hogy vannak olyan jellemvonásaink, amiket újra be kell mutatni. Ha valaki azt hiszi, hogy jobb lett, mint ez vagy az a játékos. Nekünk minden tudásunkra szükségünk vam ahhoz, hogy Andorrának ne legyen esélye az egyenlítésre. Természetesen minden az én felelősségem, de csak akkor védem a játékosokat, ha mindent megtesznek, amit kérkek. Hat nap alatt a világ megváltozott körülöttünk. Mi voltunk a hősök! Hiába mondtam, hogy maradjunk két lábbal a földön. Most pedig mi vagyunk akiket ki kell dobni a kukába. Olyan játékosokat kellene behívni, akik régen voltak? Én azt hívom be, akit megfelelőnek találok erre és a nemzetközi meccsekre. Persze lehet, hogy hibázok. 2018 szeptemberében úgy érkeztem ide, hogy Észtország ellen a Nemzetek Ligája harmadik vonalában voltunk, most az elsőben vagyunk. Kijutottunk az EB-re és sosem mondtam, hogy hősies szereplés, hanem méltónak neveztem. Elértük, hogy nem kellett szégyelni magunkat.”

Az olasz szakember elmondta, hogy a magyar csapattól Anglia, vagy éppen Franciaország ellen nem várható támadó futball. Ellenben Andorra ellen jó volt a labdabirtoklás, de a versenyszellemet, az odafigyelést hiányolta a kapitány.

„Ha megnézik a mostani selejtezőket, akkor az esélyesebb csapatok dominálnak labdabirtoklásban és az eredményben. A vízilabdában mindig az nyer, aki erősebb, de a foci az más. Franciaország, vagy Németország ellen fegyelmezett védekezés után kontráztunk, amivel zavart is tudtunk okozni. Ma annyi hibát láttam, amennyi az EB-n nem volt összesen és ma Andorra volt az ellenfél. Szalai Attila sokat hibázott, de ő mindig 90 percet játszik a válogatottban és a Fenerbahcéban is. Sok technikai hiba mindig drága, még Andorra ellen is. Több helyzetünk volt, de egy hiba az ellenfél tizenhatosán belül, vagy a középpályán ugyanúgy sokba kerül.”

Marco Rossi említette, hogy csütörtökön lesz a születésnapja: „Szar születésnap” – mondta magyarul.

Még szerencse, hogy nyert a válogatott.

