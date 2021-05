Marco Rossi letett a Ferrariról, de kipróbált egy kamiont

A Hungaroringen utas volt Kiss Norbert mellet.

Minden olasz ember szeretne magának egy Ferrarit, vagy éppen egy Lamborghinit. Nincs ezzel másként Marco Rossi szövetségi kapitány sem, de mint friss Facebook-posztjából kiderült, már letett a sportautókról. Ellenben a kamionozást élvezte.

„Apám álma is egy Ferrari vagy egy Lamborghini volt, az enyém is, de amikor az ember családot alapít és gyermekei születnek, már nem ez a prioritás. Ha húsz-harminc évvel fiatalabb lennék, talán vennék egyet, de most már nem. A játékosaim közül is sokan szeretik a gyors autókat, de őket is mindig óvatosságra intem: nekik a pályán kell gyorsnak, nagyon gyorsnak lenniük! Aztán ha sebességre vágynak, jöjjenek ki a Hungaroringre, ahol biztonságban vannak, mint ahogy én is biztonságban voltam ma Kiss Norbi mellett” – írta a kapitány.

