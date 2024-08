Marco Rossi: "Lesznek új arcok a szeptemberi Nemzetek Ligája-keretben"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Marco Rossi, a magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya az M4-nek adott 45 perces interjút.





Ahogy arról korábban beszámoltunk, Marco Rossi az M4 Sportnak adott terjedelmes interjút, melyet a csatorna szerda este vetített le. A kapitány már a bejátszott előzetesben beismerte, ő is hibázott az Európa-bajnokságon, amikor olyan játékosokat is beválogatott a keretbe, akik nem szerepelnek rendszeresen klubcsapataikban. A csatorna azt is közölte, hogy hamarosan a teljes interjút feltölti a YouTube-csatornájára, amennyiben ez megtörténik mi is frissítjük a cikkünket.

„Sikerült kipihennem magam, sok mindent átgondoltam, hogy mi az, ami működött és mi az, ami kevésbé az Európa-bajnokságon – kezdte az interjút Marco Rossi. – Az embernek önkritikusan is át kell gondolnia a dolgokat, s még egyszer ugyanazokat a hibákat nem szabad elkövetnünk. Remélem, ez már a következő mérkőzésen is látszódni fog. Időre volt szükségem, hogy megemésszem a történteket. Nehéz volt, hogy Skócia ellen vasárnap játszottunk, így ki kellett várni a többi meccs eredményét, amelyek eldöntötték a sorsunkat. Ami Grúzia és Portugália között történt az megismételhetetlen, de ami megtörtént, az megtörtént. Nem lett volna szabad másokra alapoznunk a továbbjutásunkat” - írta meg a Nemzeti Sport.

„Amikor azt mondtam, hogy nem élveztem egy pillanatát sem a tornának, akkor az utolsó három nap lelki állapotára gondoltam – folytatta a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Ez kínszenvedés volt, mert tudtam, hogy másokon múlik a továbbjutásunk.”

A szakember úgy fogalmazott: az Eb-ből tanulnia kell a csapatnak, amelytől több nyomásgyakorlást és letámadást vár el a jövőben. „Arra kell összpontosítanunk, hogy ne féljünk az egy-egy elleni játéktól. Most ez a labdarúgás jövője” – emelte ki.

Elmondta azt is, hogy az Eb-n nem állt a válogatott mellett a szerencse, s a döntéseket neki kell meghoznia. Elismerte, hogy néha ő is követhet el hibákat, ahogy tette például az Eb-n is. „Aki dolgozik, az hibázik, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik és csak kommentál. A szabad véleményhez persze mindenkinek joga van, azt is gondolhatják, hogy hülye vagyok. De amikor azt hallom, hogy a válogatottnak le kell győznie Svájcot vagy Németországot, akkor azt nem fogadom el” – mondta.

„Lesznek új arcok a szeptemberi Nemzetek Ligája-keretben, de meglesz az oka annak, ha újoncot avatunk – tért át a következő időszakra a szövetségi kapitány. – A nagyobb játékperccel bíró játékosokat szeretem választani, valamint elvárom mindenkitől, hogy legyen benne győzni akarás és örüljön annak, ha meghívják a válogatottba. Mert ha nem örül neki, akkor ott valami nincs rendben.”