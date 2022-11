Marco Rossi kifogásolta a magyar válogatott játékosainak hozzáállását

Néhány játékost külön kiemelt a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott 2-2-es döntetlent játszott Luxemburg ellen a csütörtök esti felkészülési mérkőzésen. A Nemzetek Ligájában az erősebb ellenfelekkel szemben elért bravúrok után a gyengébb képességű ellenféllel szemben a döntetlen nem éppen hízelgő, ahogyan a szövetségi kapitány sem repesett az örömtől.

Marco Rossi a mérkőzést követően nem volt maradéktalanul elégedett csapatával. Különösen a válogatott hozzáállása nem tetszett neki, a szakember szerint a játékosainak minden ellenféllel szemben ugyanolyan mentalitással kéne küzdenie, ami Luxemburg ellen nem mindig volt meg:

“A legfontosabb az, hogy néhányan talán kicsit túl sokat gondoltak magukról, néhányan azt gondolják, hogy sokkal jobbak vagyunk, mint valójában. A miénk jó csapat, de ha nem játszunk teljes koncentrációval, és ha nem sikerül elkerülni a hibákat, akkor túl nehéz lesz. A korán kapott gól után visszatértünk a meccsbe, voltak szép dolgaink. De amikor vezetünk 2–1-re, vannak helyzeteink, és kapunk egy ilyen gólt… A labdarúgásban benne van, hogy hibázunk, és tudtuk, hogy nem lesz könnyű Luxemburg ellen idegenben játszani, hiszen jó eredményeket értek el. Arra kell gondolnunk, hogy mi volt rossz. Elég egyértelmű a véleményem, majd beszélek a srácokkal róla. Mindenkinek tudnia kell, hogy a győzelem érdekében muszáj 100 százalékosnak lenni. Ha ez nincs meg, akkor nehéz Luxemburg, Montenegró és Bulgária ellen is. Nem sikerült olyan sokszor betalálnunk, ráadásul egy újabb nagy hibát követően akár ki is kaphattunk volna, ha Dibusz nem véd hatalmasat. Két lábbal a földön kell járnunk."

A kapitány ugyanakkor néhány játékosáról pozitív hangnemben ejtett szót: “Ádám Martin rengeteget harcolt, a hozzáállásához nem lehet rossz szavam. Ő is tudja, hogy fejlődnie kell, ez az erőállapot nem elég a nemzetközi mezőnyben. Németh András jól szállt be, de neki is fejlődnie kell, több játékpercre van szükség a klubjában, még ha kemény riválisai is vannak a klubjában. Természetesen ma este örülök a góljának, de Baráth Péter is végre megkaphatta a lehetőséget. Fontos, hogy harcoljunk a folytatásban, és a jövő egyértelműen a fiataloké. A görögök ellen el tudjuk kerülni azokat a hibákat, amiket ma elkövettünk.”

A magyar válogatott legközelebb, idei utolsó mérkőzésén vasárnap este Görögország ellen lép pályára a Puskás Arénában.

