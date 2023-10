Marco Rossi Jürgen Kloppal ért egyet: Szoboszlainak többet kell lőnie

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Fiorentina elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Keretet hirdetett az októberi Európa-bajnokság selejtező mérkőzéseire Marco Rossi, aki hamarosan a magyar állampolgár is lehet. Az 59. esztendejében járó szakember második otthonának tekinti Magyarországot, ahol rengeteget utazott az utóbbi években, hogy tehetséges labdarúgókat hívjon be a válogatottba. Meglátása szerint nagyon sokan példaként vehetik Szoboszlai Dominikot, aki egészen a Liverpoolig küzdötte fel magát az elkötelezettségével.

Újonc nincs a keretben, csak visszatérők

„Ez pontosan így van. Vannak a meghívottak soraiban olyan játékosok, akik nem kaptak az utóbbi időben sok játéklehetőséget, mégis nemzetközi tapasztalattal bírnak, jó ideje ismerjük őket, ismerik egymást a többiekkel. Az, hogy az elmúlt időszakban nem játszatták őket eleget, nem jelent kizáró tényezőt az ő esetükben, míg másokéban jelenthet. Lesz időnk mindenkit kiértékelni az edzéseken, hogy áttekintsük, kik fognak játszani.”

A szövetségi kapitány a hétvégén a DVTK-KTE mérkőzésre is kilátogatott

„Az elmúlt években negyvenezer kilométert utaztunk a pályaedzőmmel, talán már cserélnem kellene az autómat. Sokakat megnéztünk. Azért magyar meccsekre megyünk a Liverpool és a Freiburg mérkőzései helyett, mert a lehető legjobban szeretnénk megismerni az itthon játszókat. A külföldieket is követjük, de őket elég a tévén keresztül nézni, hiszen magas szintű ligákban játszanak. Az NB I nyilván nem egyezik meg a topbajnokságok szintjével. A huszonhatos keretből tizenketten jönnek a magyar bajnokságból, de mindig érdekel, kiket hívhatnánk még. Azért is mentünk Miskolcra, mert a DVTK fontos szerepet tölt be a magyar labdarúgásban. A diósgyőriek támadásban kifejezetten erősek, modern focit játszanak, védekezésben még fejlődniük kell. Harmadikok a tabellán, ami jelzi, kiváló munkát végeznek. Vannak remek játékosaik, mint Gera Dániel vagy Lukács Dániel, utóbbit még honvédos idejéből ismerem. Mindenkit figyelünk, követünk, ha tudják a válogatott játékosainak mintáját követni, akkor bárki számára nyitva áll a kapu." - majd a magyar válogatott csapatkapitányát méltatta a szakember.

„Ott van példának Szoboszlai Dominik hozzáállása, ahogy küzd minden egyes labdáért. Nem is a tehetsége miatt különleges játékos, hanem a mentalitása miatt. Sokat fejlődött ebben, és ha ő fejlődött, akkor miért ne tehetné meg bárki más?”

Szoboszlai Dominiknak egyértelmű szerepe van a Liverpoolban és a válogatottban

„Egyértelmű és világos a taktikai szerepe, azt kénytelen betölteni, amit Jürgen Kloppnál is. Jobban szeretném, ha Dominik közelebb kerülne a támadó zónához, hogy jobban kihasználjuk támadásban a technikai képességeit. Sokszor elmondtam, annak dacára, hogy méltán ismerik el Angliában, ahhoz, hogy topjátékos legyen, még több gólt kellene lőnie. Ehhez többször kellene kapura lőnie. Mindig mondom neki, hogy lőjön, lőjön, lőjön. Klopp is ezt mondja neki, úgyhogy talán nem vagyok vak. Van még ideje, még csak huszonhárom éves, éppen felfelé ível a pályája. A gyenge pontjait ismeri, tudja, hogy dolgoznia kell rajtuk. Olyan példakép, akit követnie kell mindenkinek.” - vélekedett Marcor Rossi.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC)

Hátvédek: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Szalai Attila (Hoffenheim – Németország), Szalai Gábor (Kecskeméti TE)

Középpályások: Kalmár Zsolt (Fehérvár FC), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Pisa – Olaszország), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Callum Styles (Barnsley – Anglia)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencváros)