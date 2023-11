Marco Rossi ígéretet tett a magyar szurkolóknak!

Németh Andrásnak is elmondta véleményét: eligazol vagy nem lesz válogatott meghívó!

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Genk elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Marco Rossi kihirdette kedden a válogatott keretét, amelyben szerinte nincs sok meglepetés. A válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sportnak adott interjújában szerencsésnek nevezte, hogy csak néhány helyen kellett változtatni a szeptemberi és az októberi selejtezőkhöz képest. A tréner viszont kiemelte a litvánok ellen mutatott első félidei mentalitást egyetlen játékosa sem ismételheti meg.

A cikk lejjebb folytatódik

„Néhány hete sokkal komplikáltabbnak tűnt a helyzet, de ha ránéznek a keretre, láthatják, a lista szinte teljesen ugyanaz, mint a legutóbbi, vagy akár a szeptemberi volt. Természetesen vannak hiányzóink, de így is megvan a kellő számú játékosunk, ahogy mindig. Igen, kár, hogy nem számolhatunk egyes futballistákkal, azonban a múltban is folyamatosan ez volt a helyzet. Úgyhogy nincs miért aggódnunk, és nem fogunk panaszkodni, mert ez azoknak a stílusa, akik kifogásokat keresnek. És régóta ismernek engem, én sosem keresek kifogásokat.”

- ecsetelte a válogatott névsorát, amelyben valóban csak kevés változtatást eszközölt.

Marco Rossi újból behívta a német másodosztályban futballozó Németh Andrást is, aki viszonylag kevés játékperccel rendelkezik ebben a szezonban. A magyar csatár a több játéklehetőség miatt igazolt januárban a Genktől a Hamburgba, azonban eddig kilenc bajnokin összesen 101 percet játszott, gólt nem lőtt.

„Ami Andrást illeti, az elmúlt meccseken végre többet játszott, de ez természetesen még nem elég. Őszintén megmondtam neki: mennie kell a Hamburgból. Ha kijutunk az Európa-bajnokságra és meghívót szeretne, folyamatosan játszania kell a klubcsapatában. Mindegy, hogy Németországban vagy máshol, de játszania kell. Ez mindenkire vonatkozik.”

A szövetségi kapitány kitért a válogatott bemutatkozás kapujában álló Szuhodovszki Somára is.

„Most jön két mérkőzés, amiken egy pont kell, de eddig mindig négy vagy hat pontot szereztünk, a vágyunk most sem kevesebb. Ezt követően a jövőre is gondolnunk kell, jelenleg néhány futballistánk nem játszik folyamatosan klubcsapatában, nekik meg kell találniuk a módját, hogy ez megváltozzon, ez fontos lesz a jövőt illetően. Szuhodovszki képességei ígéretesek, személyesen is beszéltem vele, hogy sokkal magabiztosabbnak kell lennie, nagyobb felelősséget kell vállalnia a meccseken. Megvannak a kvalitásai ahhoz, hogy többet találkozzon a labdával – remélem, a mostani meghívó ösztönözni fogja, és a jövőben még jobbá válhat ezáltal.”

Ádám Martin nemrég nyerte meg a dél-koreai bajnokságot, azonban ő sem számított alapembernek az Ulszan Hyundainál.

„Meglátjuk. Ádám Martin nem játszott annyira sokat mostanában, most pedig az ázsiai Bajnokok Ligájában van még egy meccse, ahol pályára léphet, aztán időben elengedhetik, hogy már az elején csatlakozhasson a válogatotthoz. Ez azért is fontos, hogy időben túllendüljön a hosszú utazáson, kiheverje az időeltolódást. Papíron, ha úgy számolunk, hogy az elejétől kezdve vérbeli csatárral játszunk, akkor vele számolhatunk. Mellette itt van Németh András is, vagy találhatunk más megoldást. Varga Barnabás nagyon jól teljesített az elmúlt időszakban, főleg, mióta a Ferencvároshoz igazolt, de egyébként ő is csak júniusban kezdett el stabilan szerepelni a válogatottban, mi pedig öt éve vagyunk együtt.”

Szerencséről is szót ejtett Rossi, de kiemelte, a szerbekkel mindegyik találkozón farkasszemet néztünk.

„Úgy gondolom, a rendszerhez, amiben játszunk, alkalmazkodtunk és folyamatosan fejlődni tudtunk a játék aspektusaiban, főleg a teljesítményben. Elmondhatjuk, hogy végre szinte ki-ki meccset vívtunk Szerbiával, és kétszer is nyertünk. Rendben, szerencsénk is volt, de a litvánok ellen például ez már nem volt meg, de senki nem beszélt arról, hogy nem voltunk szerencsések, csak az első félidőben történtekről. Ezt el tudom fogadni. Ám ha valaki azzal jön, hogy a szerbek ellen mázlink volt, én azt is el tudom mondani, hogy a meccs rengeteg pillanatában farkasszemet néztünk az ellenfelünkkel, félelem nélkül, nem ijedtünk meg a nagy nevektől és a minőségtől, amit képviselnek. Ez azt jelenti, hogy lépésről lépésre fejlődünk, és úgy érzem, ezt a szurkolók is értékelik.”

Egy dolgot viszont megígért a magyar drukkereknek:

"Azt megígérhetem, amíg én vagyok a kapitány, nem történik hasonló, mint a litvániai selejtező első 45 percében. Mert az soha nem elfogadható, hogy nem megfelelő hozzáállással lépünk pályára.”

Habár tudják a válogatottnál, hogy a két mérkőzés alatt mindössze egy pontot kell begyűjteni a biztos kijutáshoz, de a kapitány leszögezte: most is a négy vagy a hat pont a cél!

Marco Rossi is sajnálja, hogy zárt kapus lesz a bolgárok elleni selejtező.

„Nagyon kár érte, óriási különbséget jelent számunkra, hogy a szurkolóink előtt vagy nélkülük kell játszani. A Magyar Labdarúgó Szövetség minden elkövetett annak érdekében, hogy elkerüljük a mostani helyzetet, most pedig pórbál segíteni a pórul járt szurkolóknak, akik már kifizették a szállást és repülőjegyet, hogy visszakapják a pénzüket, mert a szövetség tudja, milyen sokat jelentenek a szurkolók.”