Marco Rossi három magyar játékost is beajánlott a Serie A-ba!

A szövetségi kapitány azt is elárulta, mi kell ahhoz, hogy visszatérjen Olaszországba!

Marco Rossi még a szerdai Európa Liga-döntő előtt adott interjút a calciomercato.com-nak, amelyben a finálé mellett a magyar futball helyzete is szóba került.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya az olasz lapnak elmondta, a magyar futball szintje emelkedett az elmúlt években, de nem elsősorban a játékosok minőségében mutatkozik ez meg, hanem az NB I erősödésében, ami a Ferencvárosnak köszönhető.

Rossit arról is megkérdezték, vannak-e olyan játékosok, akiket a Serie A-ba ajánlana.

"Az utóbbi időben egyre gyakrabban jönnek a megfigyelők. Néhány 2000 után született srác már be is került a válogatottba. Ha név szerint kellene említenem, elsősorban Kerkez Milost mondanám, aki a Benficához megy, mellette a Hamburgban futballozó Németh Andrást, valamint a Ferencváros 2005-ös születésű játékosát, Lisztes Krisztiánt" - vágta rá az olasz tréner, majd szóba került az is, hogy visszatérne-e hazájába.

"Szerintem nehezen tudna megvalósulni, ahhoz, hogy ez megtörténjen, két fél kell. Ezalatt a 11 év alatt, amióta Magyarországon vagyok, még nem hívtak, csak a Premier League-ből és a Bundesligából voltak megkeresések" - mondta Rossi.