Marco Rossi erős szerb együttesre számít

A szóvivő szerdán az M4 Sport Sporthíradó című műsorában azt mondta, a szerbek sokat javultak azóta, hogy a magyarok másfél évvel ezelőtt, két kemény összecsapáson megütköztek velük. Akkor az idegenbeli 1-0-s magyar győzelmet a hazai 1-1-es döntetlen követte a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban.

Sipos Jenő emlékeztett: öt nappal később, Belfastban Észak-Írországgal mérkőzik meg a magyar válogatott, ugyancsak a felkészülés jegyében.

„Két olyan erősségű válogatottat választott ellenfélnek a szakmai stáb, amelyek remekül szolgálhatják a felkészülést a Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, ahol majd igen komoly csapatokkal, az angolokkal, a németekkel és az olaszokkal kell játszanunk” – emelte ki Sipos Jenő.

A szóvivő azt is elmondta, hogy pénteken 10 órától lehet jegyet venni a válogatott első idei mérkőzésére. Hozzátette, a jegyértékesítés egy hónappal a Puskás Arénában március 24-én, 19.30 órától kezdődő felkészülési mérkőzés előtt indul, a már megszokott ütemezés szerint. Először a szurkolói klub tagjai előtt adódik vásárlási lehetőség, ezúttal is húsz százalékos kedvezménnyel, hétfőtől viszont már bárki vehet belépőt. Sipos Jenő kiemelte, egy regisztrációval ezúttal is maximum négy jegyet lehet vásárolni, amelyek ismét névre szólnak. A jegyek 3-12 ezer forintért lesznek kaphatóak.

Marco Rossi március 14-én hirdeti ki keretét a két felkészülési összecsapásra.

