Marco Rossi: Én nem vagyok diktátor és elfogadom a vitát

"Ha a srácok szerint valamit nem kéne megcsinálnunk, akkor megmondhatják nyugodtan!"

Exkluzív interjút adott az M4 Sportnak Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

„Nem hinném, hogy bárki azt mondhatná, örültünk annak, hogy veszítettünk Németország ellen. De Németország ellen – és egyébként Hollandia ellen is – belefér egy vereség, fontosabb azonban, hogyan veszítünk. Azt hiszem, körülbelül egy órán keresztül, 2-0-ig meccsben voltunk. Megvolt a lehetőségünk az egyenlítésre is, a második gól után viszont összezuhantunk, és ez viszont nem elfogadható" - értékelte a NL-mérkőzések közül az elsőt Marco Rossi.

„Elfogadom a vereséget, sok-sok mérkőzést elveszítettem a pályafutásom során, de 5-0-ra még soha. Az eredmény mindig az ellenféltől függ, de nagyon kihozott a sodromból, hogy hogyan alakult ki az eredmény. A csapat szétesett, összezuhantunk, emiatt tényleg elgurult a gyógyszerem és ezt el is mondtam nekik, hogy mindjárt kirobbanok, mint egy vulkán. Gyorsan kellett reagálni, mert három nappal később már Bosznia ellen játszottunk. A reakciót megtettük, sajnos az eredményben ez nem mutatkozott, a hozzáállás és a minőség viszont megvolt."



Majd természetesen szóba került a bosnyákok elleni hazai döntetlen, ahol szerinte bár nyerhettünk volna és nem állt mellettünk a szerencse, viszont a 180 perc jó okot adott arra, hogy megtanuljuk, két lábbal a földön kell maradnunk.



„Abszolút benne volt a mérkőzésben, hogy nyerünk. De hát tudjuk, ilyen a labdarúgás. Vannak olyan mérkőzések, hogy a befejezés is működik, és vannak olyanok, amikor nem. Ez a két mérkőzés jó okot adott arra, hogy megtanuljuk, két lábbal a földön kell maradnunk és amikor jól megy a szekér, akkor se bízzuk el magunkat. Amikor pedig rosszul megy, akkor ne keseredjünk el. Amikor olyanokat hallok, hogy gyenge a csapat, azt kell megnézni, kihez képest. Ha azt mondják, Németországhoz, Hollandiához vagy akár Svájchoz képest gyenge a magyar válogatott, igaz, elismerem. De úgy hiszem, már bizonyítottuk, a csapatszellem, a csapatjáték, a taktika hibamentes lehozása hozzájárulhat a jó eredményekhez, még akár úgy is, hogy balszerencsések vagyunk. Azért itt meg kell jegyeznem, az elmúlt időszakban nem állt mellénk a szerencse” – mondta Rossi.



Természetesen Molnár Mátyás kitért Szoboszlai Dominik nyilatkozatára, melyben kritizálta a kapitány által választott taktikát.

„Én nem vagyok diktátor és elfogadom a vitát. Ha a srácok szerint valamit nem kéne megcsinálnunk, akkor megmondhatják nyugodtan. Én úgy hiszem, mindig a vita vezet a jobb megoldásokhoz. Németország elleni mérkőzés után a srácok összezuhantak lelkileg is némi önbizalmat veszítettünk valamennyien. Ezt a meccs után alaposan megbeszéltük, mert egyébként sem dúskálunk annyira az önbizalomban” – mondta a kapitány.

Véleménye szerint a jövőben gránit szilárdságú csapatmunkát kell bemutatniuk, amely a közelmúltban eredményekhez vezetett. A válogatott hosszú ideig volt veretlen és a kapitány szerint az év végéig még négy olyan meccs vár rájuk, melyek közül három találkozón nem nekünk áll a zászló, Bosznia ellen pedig muszáj győzni.

„Fontos, hogy a csapat kompaktsága és az egységes győzni akarás legyen meg, ebben a közelmúltban visszaesést tapasztaltunk. Indokolt volt a kritika a részemről a srácok felé, egyébként is igyekszem mindig igazat mondani. Nekem az a hitvallásom, hogy a problémákat nem megkerülni kell, hanem szembe kell nézni velük, hogy megtaláljuk a megoldást. Én nem igyekszem szépíteni azt a helyzetet, szemtől szembe egyeztetek a srácokkal. Gyakran azt hallom, hogy a válogatott gyenge, visszaesett a teljesítménye. Hadd mondjam erre azt, hogy összességében kell látni a dolgokat, globális összefüggésben.”

Zárásként edzői ars poeticájába engedett betekintést a szövetségi kapitány, mely szerint az igazság a futballban mindig középen van, nagyon felfújnod magad, de nem is szabad nagyon kárhoztatni magad.



„Sohasem emeltem magam valami szédületes piedesztálra, sose mondtam, hogy én egyenértékű lennék Guardiolával vagy Klopp-pal, nem is fogadtam el, ha valaki megpróbált bókolni, de most már próbálnak leírni, mintha hülyegyerek lennék. Az igazság a futballban mindig középen van, Edzőként is nem szabad, nagyon felfújnod magad, de nem is szabad nagyon kárhoztatni magad. Igazából próbálj meg mindig egyensúlyban maradni önmagaddal. Tudom, hogy ez Magyarországon nem annyira egyszerű, de szeretem a magyarokat. Tehát ezek a kilengések az egyik vagy másik irányba feleslegesek, de megértem az ilyen érzelmi kilengéseket” – összegzett.



A teljes, 25 perces beszélgetést videós formában ide kattintva lehet megnézni.



