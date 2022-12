Marco Rossi elmondta, hogyan szerepelt volna a vb-n a magyar válogatott

“A lehetetlent kell célba venni, és akkor az ember soha nem lesz motiválatlan!”

Sorra készülnek az év végi nagyinterjúk Marco Rossival. A magyar válogatott szövetségi kapitánya korábban már kijelentette, véleménye szerint a nemzeti csapat készen áll arra, hogy világbajnokságon szerepeljen, a molcsapat.hu-nak pedig azt is elmondta, szerinte mire lettünk volna képesek Katarban.

"A világbajnokságot nézve nyugodtan kijelenthetjük, hogy meg tudtuk volna nehezíteni az ott játszó legjobb csapatok életét is" - játszott el a gondolattal az olasz mester.

“A lehetetlent kell célba venni, és akkor az ember soha nem lesz motiválatlan” - tette hozzá Rossi, akit az általa legtöbbre tartott egykori edzői megtanítottak egy nagyon fontos dologra is.

“Marcelo Bielsa és Mircea Lucescu is azt mondták, a futballnak nincs múlt ideje, csak jelene. Minden óriási siker, legyen az bármekkora, a következő meccsig fontos, és ezt egy edzőnek különösen a fejébe kell vésnie. Hiába szép és jó minden az egyik napon, a következőn már jöhet egy katasztrófa, ahol minden összeesküszik ellened, és máris egy rossz csapat rossz edzője vagy. Magyarországon, ahol a szurkolók nagyon odaadóan szeretik a csapatukat, ez különösen igaz. Magasra tettük a lécet, s ezzel az elvárás is igencsak megnőtt velünk szemben, de korábban is mondtam, hogy igyekszem büszkeségnek felfogni a ránk nehezedő nyomást" - mondta a kapitány.

“Csak nagyon kevés olyan edző van a világon, aki megengedheti, hogy ne is nézze, ki az ellenfél. Ők a Real Madrid, a Liverpool vagy a Bayern München kispadján ülnek. Nekünk, többieknek ez nem adatik meg, így minden mérkőzésen az ellenfél erősségeinek és gyengeségeinek pontos ismeretében kell összeállítanunk a csapatot, illetve megalkotni a taktikát. Nincs ezzel baj, főleg akkor nem, ha sikerrel alkalmazkodunk" - ecsetelte Rossi.

