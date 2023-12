Marco Rossi elárulta, mivel jár, hogy magyar állampolgár lett

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a Nemzeti Sport részére adott évértékelő nagyinterjúban kitért az Eb-selejtezősorozat legfontosabb pillanataira, jövőbeli terveire és néhány személyes információt is megosztott magáról.



A magyar válogatott kapitánya nem tudott egy mérkőzést kiemelni a magunk mögött hagyott esztendőből:

"Az elmúlt évben szerencsére több olyan mérkőzés is volt, amely különböző okok miatt maradt emlékezetes. Elsőként a Bulgária ellen hazai meccsünket emelném ki, az Európa-bajnoki selejtezők elején jártunk, az első negyvenöt perc talán az egyik legjobb fél­idő volt, amióta szövetségi kapitány vagyok. Kényelmes előnyre tettünk szert, meggyőző játékkal rukkoltunk ki. És persze itt van a Szerbia elleni két ütközet is... A szerbek kerete jóval erősebb a miénknél, szinte az összes futballistájuk topbajnokságban játszik, mégis kétszer legyőztük a válogatottjukat. Ez nem a véletlen műve. És idesorolnám az utolsó selejtezőnket is. Bár Monte­negró ellen már biztos Eb-résztvevőként léptünk pályára, a hangulat, a meccsre való készülődés egészen elképesztő volt. Sosem felejtem el."

"Szófiában olyan nyomás, akkora stressz volt rajtam, hogy azokat a pillanatokat senkinek sem kívánom. Amikor a kilencvenhetedik percben azzal a bizonyos öngóllal egyenlítettünk, olyan érzésem volt, mintha egy film peregne előttem. Felfokozott állapotba kerültem, és ezt képtelenség is szavakba önteni. Hasonló volt, mint amikor három évvel ezelőtt az Izland elleni Eb-pótselejtezőn Szoboszlai Dominik a lefújás előtti pillanatokban a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Érdekes, ilyen téren tökéletes a memóriám, apró részletekre is képes vagyok visszaemlékezni, így még a kétezertizennyolcas, Finnország elleni debütáló mérkőzésem egyes jeleneteire is emlékszem" - tette hozzá.

A magyar válogatott veretlenül abszolválta a 2023-as évet és csoportelsőként jutott ki az Európa-bajnokságra, ahol a házigazda Németországgal, Svájccal és Skóciával került egy csoportba.

"A németek gyengébb időszakot tudhatnak maguk mögött, mégis biztos vagyok benne, a nyárra teljesen más arcukat mutatják. A csoport esélyesei. A keretükben topjátékosok sora szerepel, nem számítok arra, hogy gyengék lesznek. A másik három válogatott nagyjából azonos esélyekkel vág neki a csoportnak, nüanszok dönthetnek a továbbjutásról" - mondta el a kapitány a csoport esélyeiről.

"Szövetségi kapitányként azért akadnak időszakok, amikor ki tudom fújni magam, rá tudok pihenni a következő kihívásra. Tudom, milyen klubcsapatnál dolgozni, ahol minden héten helyt kell állni, szövetségi kapitányként egészen másfajta mentális kihívásaim vannak. A mérkőzések előtti néhány nap rendkívül stresszes, az összetartások végére bizony lemerül az akkumulátor, ám néhány nap alatt sikerül feltöltődnöm, onnantól újra a régi vagyok" - jegyezte meg Rossi.

Az olasz szakember a közelmúltban a magyar állampolgárságot is megkapta, amely kapácsn elárulta, hogy bár a magyar konyhával egyre jobb barátságban áll, a nyelvet nem sikerült még elsajátítania:

"A hétköznapokban talán még mindig több olasz ételt eszem, ám hetente kétszer-háromszor magyar fogás kerül az asztalra. Számomra Magyarországon az egyetlen nehézség – ha mondhatjuk egyáltalán így – a nyelv. Ha most beszélgetni kezdene valakivel telefonon, nem sok mindent értenék belőle. Néhány kifejezést, szót elkapnék, de a magyar nyelvvel egyszerűen képtelen vagyok megbirkózni."