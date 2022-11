Marco Rossi: Dzsudzsák Balázs kezdő és csapatkapitány lesz

Mégegyszer, utoljára csapatkapitányként vezetheti ki a pályára a válogatottat Dzsudzsák.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Dzsudzsák Balázs bekerült a magyar nemzeti csapat Görögország elleni keretébe. A 108-szoros válogatott futballista ezzel rekordot dönt, így ő lesz az egyedüli rekorder ami a válogatottságok számát illeti.

Marco Rossi, magyar szövetségi kapitány most arról is beszámolt, hogy a DVSC játékosa kezdőként lép majd pályára, és a csapatkapitányi karszalagot is megkapja majd.

