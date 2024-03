Marco Rossi: "Békevel szeretnék távozni, nem akarom, hogy árulónak tartsanak"

"Ki vagyok én, hogy azt mondjam, nem mennék?"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Amint arról beszámoltunk, Marco Rossi ma kora délután kihirdette keretét a magyar válogatott márciusi, Törökország és Koszovó elleni felkészülési mérkőzéseire.

A cikk lejjebb folytatódik

A sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány hosszan beszélt az újoncként behívott Dárdai Mártonról, újságírói kérdésre kitért Sammie Szmodics helyzetére, s láthatóan jókedvében volt, hiszen többször is viccelődött a sajtó munkatársaival.

Rossit arról is kérdezték, hogy mennyire tekint előre a 2026-os világbajnokságra, s az arra való kijutásról döntő selejtezősorozatot végigcsinálja-e a nemzeti csapat kispadján.

"Mivel nem vagyok Nostradamus, nehéz előre látnom a jövőt. Nagy örömömre szolgálna, ha két év múlva még itt lennék, de soha nem lehet tudni, hogy mi fog történni, egyáltalán élek-e még két év múlva, meglátjuk. Az a szándékom - amit már máskor is elmondtam -, hogy tiszteletben tartsam az általam aláírt szerződést, mert azon a véleményen vagyok, hogyha két fél közös megállapodás alapján aláír egy szerződést, akkor az adott szót és az aláírást is tiszteletben kell tartani. A labdarúgás egy kicsit más, különleges eset ebből a szempontból. Sokszor előfordul az, hogy több évre aláírt szerződéseket is felbont az egyik vagy a másik fél. Tudjuk, hogy az edzők esetében gyakran az történik, hogy azért távolítják el őket, mert az elvárt eredmények nem érkeznek, és ez bárhol előfordulhat. Ilyen sok időre előrelátni nem könnyű számomra" - felelte Rossi, hozzátéve, hogy ha jól szerepelünk az Eb-n, majd a Nemzetek Ligájában is, akkor neki lehet futni a vb-selejtezőknek is.

"Ismétlem, ha bármilyen okból el kellene köszönnöm a magyar válogatottól, azt békével szeretném tenni. Békében a szövetséggel, békében a magyarokkal, mindenkivel. Semmilyen módon nem szeretném azt, hogy árulónak tartsanak engem. Nem hiszem, hogy ez helyes volna, én nem ilyen ember vagyok. Azonban időnként előfordul az is, hogy megkérdezik, ha esetleg a Liverpooltól vagy a Napolitól keresnének meg egy ajánlattal, akkor mit tennék. Ki vagyok én, hogy azt mondjam, nem mennék? De az, hogy a magyar válogatott kispadján ülök, az karrierem legmagasabb pontja, úgyhogy bármilyen döntés csak ennek fényében születhet meg" - zárta szavait a mester.