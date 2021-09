Marco Rossi: „Az álom még nem ért véget!”

A szövetségi kapitány mellett Lang Ádám és Dibusz Dénes is értékelte az Albánia elleni meccset.

Történelmi vereséget szenvedett Albániában a magyar válogatott. A 1–0-s kudarc után a csapat visszaesett a negyedik helyre a csoportjában, így nehéz helyzetbe került a továbbjutást illetően.

„Nagyon nehéz megszólalni, nem így terveztük – mondta Lang Ádám a meccs után az M4Sportnak. – Tudtuk, hogy kemény, szívós csapat ellen játszunk és nehéz lesz a dolgunk. Nem voltunk annyira élesek, mint kellett volna. Volt időszak, amikor jól működött a csapat, de nem tudtunk hatékonyak lenni. Amikor nem jó ütemben csináltuk a dolgokat, akkor rengeteg labdát szereztek. Ha van egy olyan hiba, ami nincs belekalkulálva, akkor baj van és a gól is ebből született. Szorítottuk kifelé a támadót és azt hittem nem tud lőni, de ha igen, akkor is ott van Dibusz Dénes, de jó eltalálta. Össze kell szednünk magunkat, mert van egy meccs, amin kötelező a győzelem, aztán össze kell szednünk magunkat. A nyár szép volt, a múltból nem tudunk megélni, a jelenre kell fókuszálni. Nehéz helyzetbe kerültünk saját magunk miatt, de itt megszenvednek még a riválisaink. Nekünk bravúrt kell elérnünk, még mindig van esélyünk és ezt meg kell ragadni. Racionálisabb döntéseket kell hozni, gyorsabbnak kell lenni. Fejben lehet javítani a hibákat, ha egy kicsit előre tudsz gondolkodni.”

Dibusz Dénes a szünetben állt be a csapatba. A Ferencváros kapusának volt dolga és nem is tudta hibátlanul megoldani a feladatot.

„Úgy készülök, hogy bármikor beállhatok. Az általában nem jelent jól, ha kapust kell cserélni, itt is az történt, hogy Gulácsi Péter az első félidőben fejésőrülést szenvedett. A gólt meg kell néznem, de igen, a rövidbe jött, egy kicsit későn láttam meg a labdát, meg kell néznem még. Fájó az eredmény, de a döntetlennel sem lennénk előrébb. Nem nagyon volt helyzetünk, a második félidőben csak az albánoknak volt lehetőségük. Nehéz kimondani, de megérdemelték a sikert. Nem tudtuk az akaratunkat rájuk erőltetni. Ezek most ki-ki meccsek, nem arról van szó, hogy sokkal erősebb csapat ellen kell védekezni és kontrázni. Nekünk kell helyzeteket kialakítani, mindkét csapat hasonló mértékben birtokolja a labdát és alakít ki helyzeteket. El kell ismerni, hogy nem voltunk elég jók, hogy ezt a meccset megnyerjük.”

Marco Rossi a találkozót követően magára vállalt a vereség felelősségét, de kijelentette, hogy van még esély a továbbjutásra.

„Tudtuk az elején, hiszen felkészültünk az ellenfélből, hogy erős ellenféllel találkozunk. Jó fizikai állapotban vannak, sok játékosuk szerepel Olaszországban. Hátul és elöl is erősek és ettől szenvedtünk. Megpróbáltunk úgy játszani, hogy többet legyen nálunk a labda és ki akartuk használni a területeket. Amikor ez sikerült, akkor voltak lehetőségeink, de nem szereztünk gólt ellenben kaptunk egyet. Az eredmény nem a világ vége, hiszen van még öt meccsünk, játszunk Albániával otthon és Lengyelországban is. Remélem, hogy a következő találkozókon szerencsésebbek leszünk. Összességében nagyon sok problémával érkeztünk a meccsre, de ez nem alibi. Kikaptunk, ez az én felelősségem. Nagyobb nyomás alá kellett volna helyeznünk az ellenfelet. Nem mindig volt jó az időzítés, ki tudott jönni az ellenfél a védekezésből. A hazai csapatnak több nagy helyzete is volt, de egy kicsit több nyomást kellett volna rájuk helyezni. Ami történt, megtörtént a múlttal nem szabad foglalkozni. A két vereség egyfajta ébresztőt jelent nekünk, de még akkor is, amikor a maximális eufória pillanatai voltak, azt mondtam, hogy álom a világbajnokságra jutás egy álom. Még mindig az, de egy kicsit már komplikáltabbá tettünk. Nem végezhetjük ki a játékosokat, mert ha nem leszünk másodikak a csoportban, akkor is van lehetőségünk a Nemzetek Ligája rájátszásában. Ha ez megtörténik, akkor ugyanaz történhet, mint az EB előtt. Nem azért vagyok itt, hogy kifogásokat keressek, vagy azt mondjam, hogy ezek az eredmények elfogadhatóak, csak azt mondom, hogy kicsit türelmesebbnek kell lenni, mert az álom még nem ért véget.”

Érthetően boldogabban nyilatkozott a meccs után a hazaiak támadója Myrto Uzuni, aki a Ferencváros játékosa.

„A legjobb formánkat hoztuk. Nagyon akartam játszani és büszke vagyok a sikerre, amit egy jó csapat ellen értünk el. A különbség az volt, hogy mi mindent beleadtunk, az ellenfelünk passzívabb volt.”

