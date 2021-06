Marco Rossi: „A tündérmesének sem mindig tökéletes a vége”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Marco Rossi szövetségi kapitány noha bravúrosnak tartja a Németország vendégeként elért 2-2-es döntetlen, a játékosaival pedig maximálisan elégedett, mégis csalódottan értékelt, mert a magyar válogatott rendkívül közel állt a továbbjutáshoz a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon.

„Hihetetlennek és elképzelhetetlennek tűnt, hogy továbbjuthatunk, de sajnos a legszebb tündérmeséknek sem mindig tökéletes a vége – fogalmazott az olasz szakvezető. – Technikai szempontból nem mi vagyunk a legjobb csapat, de vannak más szempontok is. Például taktikai szempontok, vagy az, ahogy a játékosaink egymást kisegítik, ahogy harcolnak minden egyes meccsen.”

Rossi szerint a válogatott abban lépett előre a kontinensviadalon, ahogy csapatként tudott játszani, ez kiváltképpen igaz volt a védekezésre. Hozzátette, olyan dolgokat kellett kipróbálni, amelyeket még soha, mert a világ legjobbjaival találkoztak. Példaként említette, hogy nagyon hátul kellett védekezni, amit ő személy szerint nem kedvel, de figyelembe kellett vennie az ellenfelek erősségét.

„Mindenkinek gratuláltam. A játékosok minden betűjét betartották a taktikai utasításoknak. Azt is, hogy ne aggódjanak azon, kivel állnak szemben és azt is, hogy vállalják fel az egy az egy elleni párharcokat bárkivel is állnak szemben. Ezt mind megtették – méltatta tanítványait Rossi, aki szerint emelt fővel búcsúztak. – A magyar futball közelmúltja alapján ez hatalmas eredmény, amit ebben a csoportban elértünk. Nem tudom, mely válogatottak lettek volna képesek két pontot szerezni ebben a négyesben. Erre az együttesre évek múltán is büszkeséggel fognak emlékezni a szurkolók, és én is büszke vagyok arra, hogy az edzőjük lehetek.”

Kollégája, Joachim Löw is méltatta a hősiesen küzdő magyar csapatot: „Tudtuk, hogy nem lesz sok területünk, így amikor hátrányba kerültünk, nagyon nehéz volt egyenlíteni. A második bekapott gól után pedig nagyon jó mentalitás és csapatszellem kellett ahhoz, hogy ismét sikerüljön egyenlíteni. Az tervezett volt, hogy a 80. perctől mindent egy lapra feltéve támadni fogunk. Mindent be kellett vetnünk, hogy ez összejöjjön.”

A torna után a posztjáról távozó szakvezető azt elismerte, hogy a csapata teljesítménye eddig nem volt meggyőző, ugyanakkor szerinte a „halálcsoportban”, ahol minden meccsen minden pontért meg kellett szenvedni, csak az számított, hogy meglegyen a továbbjutás.

„Amíg a magyarok leparkolták a buszt a 16-osuk előtt és minden párharcba beleálltak, addig az angolok elleni nyolcaddöntőben teljes más mérkőzésre lehet számítani. A Wembleyben játszani az angolokkal megtiszteltetés, nagyon várjuk” - tekintett a jövőbe Löw.

A magyar csapat két pontjával a világbajnok és csoportgyőztes franciák, a második németek, illetve a címvédőként harmadik helyen továbbjutó portugálok mögött zárt a négyesében.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az olasz válogatott győzelmére 1.54-szeres pénzt adnak Ausztria ellen.