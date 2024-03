Marco Rossi a németekhez hasonlította a törököket

„A németek hasonlóan komoly nyomást helyeznek a középpályásokra, mint a törökök, és a gegenpressingre nem könnyű felkészülni."

A magyar válogatott péntek este Törökország ellen kezdi meg a felkészülést a nyári Európa-bajnokságra. Marco Rossi kapitánynak a meccs előtt több kérdést kellett megválaszolnia: kapus poszton már Gulácsi Péter és Dibusz Dénes is rendelkezésre áll, de a védelemben Dárdai Márton is vár a debütálásra. Emellett a válogatott veretlensége is tét, de ennek a kapitány nagy jelentőséget nem tulajdonít.

A kapitány megszokta, hogy a sérülések mindig beleszólnak a csapat összeállításába, most feltehetné a legjobb csapatát a törökök ellen, de inkább óvatos lesz. A magyar válogatott ugyan péntek este papíron csak egy felkészülési mérkőzést játszik Törökországgal, a meccs viszont minden lesz, csak nem tét nélküli.

Marco Rossi csapata egyrészt már az Európa-bajnoki felkészülés fényében választott ellenfelet, másrészt a szövetségi kapitány még keresi a tökéletes kezdő tizenegyet a nyári Eb-re. Ráadásként pedig a válogatott hosszú veretlenségi sorozatot is őriz. Az 59 éves szakember ezekről a témákról mind beszélt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Telkiben.

Ami az ellenfelet illeti, Rossi lefutotta a szokásos tiszteletköröket, ezek viszont ezúttal nem üres dicséretek voltak. A törökök Vincenzo Montella kinevezése óta még veretlenek, keretük pedig tele van minőségi játékosokkal.

„Törökország nem véletlenül utazik komoly reményekkel az Európa-bajnokságra. Nagyszerű csapata van, elég csak megnézni, milyen klubokban szerepelnek a játékosai, és aki nem topligában játszik, az a török sztárcsapatok valamelyikét erősíti. Egy európai elitválogatott lesz az ellenfelünk.”

- hangsúlyozta a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

A magyar csapat Eb-felkészülését pedig leginkább azért segíthetik a törökök, mert játékuk sokban hasonlít a válogatott csoportellenfelének számító németekre, főleg az agresszív letámadás terén.

„A németek hasonlóan komoly nyomást helyeznek a középpályásokra, mint a törökök, és a gegenpressingre nem könnyű felkészülni, ezért kíváncsian várom, hogy álljuk majd a sarat. Persze a németeket nem könnyű kiismerni, mert az utóbbi időben többször is kísérleteztek háromvédős felállással. Meglátjuk, mit tudunk kihozni a helyzetből, mindenesetre Vincenzo Montella barátom csapata négy védővel játszik”

– nyilatkozta az olasz szakember, hozzátéve, hogy a következő ellenfél Koszovó pedig Skóciát lesz hivatott „szimulálni” az Eb-ellenfelek közül.

Ami a magyar kezdőt illeti, több a kérdőjel most, és az Eb-t illetően is. A legnagyobb mindjárt a kapuban, ahol Dibusz Dénes mellett Gulácsi Péter is újra bevethető.

„Megnyugtató, hogy két olyan kiváló kapusom van, mint Dibusz Dénes és Gulácsi Péter, de hát sajnos csak az egyikük védhet."

„Azt már most elárulhatom, hogy a törökök és a koszovóiak ellen mindketten kapnak egy-egy teljes meccset, bár azt még nem döntöttem el, ki melyik összecsapáson véd. Annyit viszont mondhatok, hogy ha minden poszton olyan erős riválisok küzdenének a csapatba kerülésért, mint a kapuban, Európa tíz legjobb csapata között lennénk.”

A két kapus tehát ezúttal egészséges, de a sérülések és a formaingadozások most is nehezítik a kapitány dolgát. Az állandó kerettagok közül többek helyzete kérdőjeles.

„Izgatottan várom, mi lesz Fityóval [Fiola Attila], Endivel [Botka Endre] vagy éppen [Csoboth] Kevinnel. Az ideális az lenne, ha mindenki egészséges és csúcsformában lenne az Eb rajtjára, de ha az eddigi tapasztalataimból indulok ki a magyar válogatott élén, akkor erre nem sok esély van”

– húzta alá az olasz tréner.

A törökök elleni meccsen emellett a nagyobb sérülésből visszatérő, de újra kisebb problémával küzdő Orbán Willit nélkülöznie kell Rossinak, ez viszont lehetőséget adhat arra, hogy az újonc Dárdai Márton bemutatkozzon a csapatban.

„Dárdai Mártont biztosan meg fogjuk nézni, de még nem döntöttük el, melyik mérkőzésen. Eddig nagyon pozitív, amit láttam tőle, tisztában vagyunk vele, hogy óriási potenciál van a játékosban, de ahogy a többi fiatal játékossal, vele kapcsolatban is a fokozatosságban hiszek.”

„Ennek az a legfontosabb oka, hogy a védőimtől azt várom, ne gondolkodjanak, hanem automatikusan tudják, mi a dolguk, ez pedig nem megy egyik pillanatról a másikra. Sok időt kell eltöltenie velünk, míg egy kigondolt döntésből automatizmus válik, de megkezdtük a közös munkát és biztosan meg fogjuk nézni élesben is.”

A felkészülés mellett extra érdekességet ad a meccsnek a magyar csapat hosszú veretlensége. Rossi válogatottját 12 találkozó óta nem győzték le, ennél hosszabb sorozatra pedig legutóbb az Aranycsapat volt képes 1954 és 1956 között.

„A veretlenség fontos tényező az önérzet szempontjából, de nem több annál. A török csapat komoly ellenfél, ezért az esélyeket tisztán kell látni. Megpróbáljuk folytatni ezt a jó szériát, de bármiféle hasonlítgatás az Aranycsapattal sántít, mert az a legendás együttes teljesen más kategória volt egy más korszakba”

– hangsúlyozta a kapitány.

Ez viszont nem jelenti, hogy a magyar csapat ne tenne meg mindent a győzelemért pénteken.

„Sokszor elmondtam, számunkra nincs tét nélküli mérkőzés, ráadásul újra telt ház előtt játszhatunk, és nem tehetjük meg a szurkolóinkkal, hogy nem teszünk meg mindent a győzelem érdekében. Nagyszerű csapat lesz az ellenfelünk, nem lesz könnyű legyőznünk Törökországot, de erre készülünk.”

