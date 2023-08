Marco Rossi: A Ferencváros a favorit, de még semmi sem dőlt el a bajnokságban

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az MLSZ Youtube-csatornájára teljes hosszában pénteken kikerülő interjúban Marco Rossi arról beszélt, hogy az utóbbi években megszokottnál nehezebben dőlhet el a bajnoki cím az OTP Bank Ligában, hogyan válogatják ki a fiatalokat a nemzeti válogatottba és jelenleg Magyarországon lévő légiósokról is ejtett pár szót.

A Fradi egyértelmű favoritja az NB I-nek, de több kihívója is lehet

„Szerintem idén egyáltalán nem lehet magától értetődőnek venni a bajnokság menetét, és ennek több oka is van. Elsődlegesen az, hogy a Fradinak sokat kellett változnia. Több, mint a csapat felét le kellett cserélni, és nem egyszerű rögtön megtalálni az összhangot, és csapatot kialakítani”

„Változatlanul a Fradi a favorit, és egyáltalán nem lehet lebecsülni. A szurkolói is óriási erőt képviselnek; támogatják a csapatot, időnként nyomást is gyakorolnak, de fontos is időnként, hogy legyen nyomás, máskülönben előfordulhat, hogy valaki elkényelmesedik. Tehát szerintem a Fradi változatlanul a bajnoki cím favoritja, de nem hinném, hogy annyira olajozottan jutnának el a címig, mint ahogyan az elmúlt három-négy szezonban eljutottak”

A DVSC és az Újpest is jól indult neki a szezonnak, a vezetőedzők állnak a csapatok jó teljesítménye mögött

„Vignjević tizennégyben érkezett Magyarországra, aztán egy időre távozott, majd visszatért, tehát ismeri a környezetet, s tudja, hogyan birkózzon meg a nyomással. Egyébként a szurkolók ott is kiváló hangulatot tudnak teremteni, különösen, amikor otthon játszanak. Tehát ha jó eredményeket sikerül elérniük, akkor úgy hiszem, a szurkolói támogatás terén is versenyképesek lesznek a Fradival. Ami a Debrecent illeti, az edzőjük kiváló munkát végzett tavaly, csapatidentitást alakított ki. A mérkőzéseiken világosan látszik, mit akarnak játszani, mi az elgondolás a különböző játékfázisokra, és ez fontos dolog. Tehát úgy hiszem, jó a csapat, de úgy látom, a hozzáadott érték elsődlegesen a mester személye.”

Jók a magyarországi légiósok, de régen még kiválóbbak érkeztek

"A közelmúlttal összevetve is jó minőséget képviselnek a külföldi játékosok, bár nem annyira kiemelkedően jók, mint amennyire az előző időszakokban játszottak az NB I-ben. Emlékszem még például a Fradinál Leonardóra, aki fantasztikus játékos volt, és sok más légiósra is, akik kiváló színvonalat képviseltek. Ma már ilyen játékosokat valamelyest nehezebb Magyarországra hozni."

A magyar fiatalok álma a nemzeti válogatottba kerülni

"Egyértelmű a mi srácaink, a magyar srácok fejlődése, bár nem mindig egyenletesen, de mindenesetre látszik, hogy szépen fejlődnek, s így időről időre meghívást kapnak a válogatott keretébe. Ezért megyünk el kollégáimmal az élvonal összes mérkőzésére, mert meggyőződésem, hogy az a cél lebeg a magyar labdarúgók előtt – eltérően sok más európai játékostól –, hogy játszhassanak a válogatottban. Ez pályafutásuk fő célja, óriási büszkeséget jelent a számukra. És meg kell nekik adni azt az élményt, azt a megtapasztalást, hogy számítunk rájuk a válogatott keretében – ha kiérdemlik. Ezzel motiváljuk is a fiatal magyar játékosokat, hogy mindig a maximumot nyújtsák. A nemzeti bajnokságban, hogy aztán nemzetközi színtéren is bizonyíthassanak.”

Forrás: M4 Sport