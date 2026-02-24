Hivatalos: alig több mint fél év alatt már másodjára menesztették az olasz vezetőedzőt

A Torino hivatalos közleményben számolt be arról, hogy már nem Marco Baroni a csapat vezetőedzője - szúrta ki a Football Italia. A hétvégén a közvetlen rivális Genoa ellen szenvedtek 3-0-s vereséget a Bikák, feltehetően ez volt az utolsó csepp a pohárban a vezetőség részéről. Emellett az is kiderült, hogy ki veszi át Baroni helyét a kispadon a szezon hátralévő részére.

Ő nem más, mint Roberto D’Aversa, aki legutóbb az Empolit irányította, ám a 2024-25-ös szezonban kiesett az együttes a Serie B-be, így menesztették.

Érdekesség, hogy korábban a Leccénél, a Sampdoriánál és a Parmánál is Baroni kirúgása után nevezeték ki vezetőedzőnek.

26 kör után mindössze a 15. helyen áll a Torino a Serie A-ban, az eddigi 27 pontja pedig csak hárommal több, mint amennyit a 18., kieső helyen tanyázó Lecce gyűjtött.

Baroni a tavalyi kiírásban még a Lazio felkészítéséért felelt, csakhogy az utolsó játéknapon drámai körülmények között lemaradt a klub a nemzetközi kupaporondról, ezért megköszönték a munkáját.

