Marchisio: nem most kezdődött a Juve hanyatlása

Bonyolult szezonja van a Juventusnak. A sorozatban kilenc bajnoki címnél tartó torinói egyöttes bejutott az Olasz Kupa döntőjébe, de a BL-ből és a bajnokságban sem tudja tartani a lépést az Interrel.

Claudio Marchisio a La Gazzetta dello Sportnak adott interjúban kifejtette, hogy véleménye szerint a Benevento elleni legutóbbi hazai vereséggel elszállt a címvédés esélye.

„Az Inter akkor is nyer, ha szenved, így a legutóbbi vereség nélkül is nehéz lett volna. a csapat helyzete. A Juve csak akkor tud nyerni, ha nem szembesül a meccsen belül nehézségekkel. Nincs meg a kellő egyensúly, nem győz a csapat szenvedős meccseken” – mondta a Juventus ikonja.

A futballista arra is reagált, hogy sokan kritizálják a játékosokat.

„Nincs hiány komoly személyiségekben, de az edző, az új játékosok és a régiek között nincs meg a kémia. Chiesa és McKennie kivételével mindenkinek voltak hullámvölgyei sé a fejek sincsenek rendben, mindenkinek meg kell vizsgálnia a lelkiismeretét a szezon végén. Csak azok maradhatnak, akik nyerni és küzdeni akarnak.”

Marchisio beszélt Andrea Pirlo edzőről is.

„A Juve hanyatlása nem most kezdődött, hanem tavaly. Most csak a bajnoki cím hiányzik majd, de a BL-ben korábban is búcsúzott a csapat a nyolcaddöntőben. Helyes döntés, ha Andrea folytathatja a munkát a csapat mellett. A problémák már korábban is látszottak, hiszen a keret minősége nem volt az igazi, még akkor sem, ha vannak kifejezetten erős játékosok az együttesben. Meg kell találnia mindenkinek a Juve szellemiségét.”

A Juventus egykori középpályása továbbra sem akar tragikus szezonról beszélni.

„Baj akkor lesz, ha a csapat nem jut el a BL-be, hiszen ez egyrészt gazdasági, másrészt pedig sportszakmai kérdés is. Szurkolóként persze azt mondom, hogy nézzük meg mit csinált a csapat az elmúlt kilenc évben, nem kell újjal mutogatni másra.”