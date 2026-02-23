Barátságos, mégis ikonikus jelenet színesítette a Los Angelesben rendezett legendák mérkőzését, amikor a korábbi brazil klasszisok, Marcelo és Ronaldinho játékos tréfával idézték fel az egykori El Clásicók hangulatát. A Real Madrid és az FC Barcelona legendáinak találkozóján a madridiak szabadrúgásához készülődő Marcelo elé mosolyogva odalépett Ronaldinho, majd játékosan meglökte honfitársát.

A jelenet a vártnál látványosabb fordulatot vett: Marcelo teátrálisan a földre vetette magát, mintha egy tétmeccs feszültsége közepette történt volna az incidens. A néhány másodperces „dráma” azonban gyorsan oldódott — a balhátvéd felpattant, a két brazil pedig nevetve összeölelkezett, hatalmas derültséget kiváltva a lelátón.

A pillanat tökéletesen visszaadta az esemény hangulatát: a valaha parázs rivalizálás ma már nosztalgikus, játékos formában tér vissza. Bár pályafutásuk csúcsán mindketten kulcsszereplői voltak a spanyol gigászok legendás csatározásainak, ez a jelenet inkább a kölcsönös tiszteletet és a futball örömét emelte ki, amely az ilyen legendameccsek valódi lényege.

