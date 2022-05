Marca: Mbappé megegyezett új klubjával

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Kylian Mbappé már eldönötte, hogy holy folytatja a pályafutását és a Marca információi szerint a csatár már a múlt héten megegyezett a Real Madriddal.

A támadó a vasárnap esti gálán maga is tett utalást arra, hogy már tisztában van a jövőjét élintő lényeges kérdésekkel.

A lap szerint Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke egyszerű taktikával szerezte meg Mbappét: mindent arra alapozott, hogy a játékos a spanyol klubba akar igazolni. A klub igazából csak a háttérből figyelte az eseményeket és várta a megfelelő pillanatot a megegyezésre.

Ráadásul a klub most is kivár, holott maga Mbappé mondta, hogy már csak néhány részletet kell tisztázni az új csapatával. A Real Madrid ugyanakkor meghagyja a lehetőséget a játékosnak arra, hogy maga jelentse be a tényeket. A Marca úgy tudja, hogy Mbappé öt évre ír alá Madridban. Ezzel együtt azt is megjegyzi az újság, hogy a Real már tavaly is vitte volna a támadót és nagyon sokat fizetett volna érte, ám akkor a PSG nem engedte el a játékost, akinek most lejár a szerződése, így ingyen válthat.

