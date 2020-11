Maradona majdnem a Bayernben kötött ki

Diego Armano Maradona egyszer majdnem a csapatában kötött ki. A szerdán, szívinfarktusban elhunyt legendáról Uli Hoeneß, a bajorok egykori elnöke nyilatkozott - elmondta, hogy az 1980-as években feltétlenül meg akarta szerezni az ikont.

"Maradona Münchenben? - ez volt az álmom. Lehetséges lett volna, sőt Maradona akkori ügynökével, Branchinivel is tárgyaltunk" - mondta Uli a BILD-nek.

"Igencsak előrehaladottak voltak a megbeszélések, pénzügyileg is hajlandóak lettünk volna őrültségekbe belemenni."

A transzfer végül nem jött össze, ugyanis az isteni Diego két Barcelonában eltöltött év után a Napolihoz igazolt, ahol 1984 és 1991 között a klub legendájává lépett elő.

