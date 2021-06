Marco Rossi:„a legjobb benyomást Schäfer tette rám"

Az olasz szövetségi kapitány értékelte az írek elleni találkozót, és beszélt az Európa-bajnokságról is.

Marco Rossi a Magyarország-Írország 0–0-ás barátságos mérkőzés után értékelte a látottakat:

„Nagy lépést tettünk előre az előző mérkőzéshez képest, még ha az eredmény el is maradt a múlt hetitől. Viszont ismét kapott gól nélkül zártunk, és tizenegy mérkőzésesre nőtt a veretlenségi sorozatunk. Az Európa-bajnokságon azonban másfajta mérkőzésre számíthatunk, és más taktikát is kell követnünk, mint az előző két találkozón. Azt fogjuk játszani, amit a mostani ellenfelektől láthattunk, vagyis stabil védekezésre építve várjuk a lehetőséget a kontrákra. A mai teljesítményünkkel kapcsolatban semmilyen szemrehányást nem tehetek a játékosoknak, a hozzáállásunk nagyszerű volt, emellett működtek az eltervezett taktikai elemek, jól támadtuk le az ellenfelet, és megfelelőek voltak az átmeneteink is."

Az olasz szakember szerint javítani kell a helyzetkihasználáson:

„A befejezéseknél azonban volt hiányérzetem, sokszor hiányzott a minőség a játékunkból, ebből a szempontból hasznos lett volna, ha számíthatunk Sallai Roland játékára. Nagy büszkeséggel tölt el a hosszú veretlenségi szériánk, és számomra ez a legfontosabb a munkámban, ahhoz, hogy ez a széria történelmi legyen, pontot kell szereznünk a portugálok ellen."

Rossi a két felkészülési mérkőzés során megpróbált mindenkinek lehetőséget adni, aki alkalmas volt a játékra, erről is beszélt az olasz tréner:

„Ami az új kerettagok teljesítményét illeti, beigazolódtak azok a várakozásaim, amelyek megvoltak már a felkészülési mérkőzések előtt is. Aki a legjobb benyomást tette rám azok közül, akik eddig nem voltak meghatározó játékosok, az Schäfer András, ő bizonyította, hogy nyugodt szívvel jelölhetem a kezdőcsapatba az Eb-mérkőzéseken. Tetszett Kecskés Ákos és Varga Kevin játéka is. Amikor az Eb-mérkőzésekre felküldöm a kezdőcsapatot, akkor több szempontból is mérlegelem a lehetőségeket, és persze az ellenfél játékosai is meghatározzák majd, hogy kiket küldök pályára."

Az olasz edző újságírói kérdésre válaszolva a mérkőzés előtt történtekre is kitért, amikor a szolidaritás miatt letérdelő íreket a magyar közönség kifütyülte – az ír játékosok és az ír szövetségi kapitány is mély csalódottságának adott hangot a szurkolói viselkedés miatt

„Mi mindig mindenkinek megadjuk a maximális tiszteletet. Ez ma este is így volt, és a jövőben sem fog változni. Nem vagyok abban a pozícióban, hogy véleményezzem a szurkolóink viselkedését, nem tudom, mi volt az oka annak, hogy kifütyülték ellenfelünket a mérkőzés előtt."

A teljes sajtótájékoztató az MLSZ honlapján megtekinthető.

