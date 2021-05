Már nem Gennaro Gattuso a Napoli edzője!

Aurelio De Laurentiis klubelnök bejelentette, a jövőben már nem Gattuso irányítja a Bajnokok Ligájáról lemaradó csapat szakmai munkáját.

Saját kezében volt vasárnap este a Napoli sorsa, hazai pályán azonban csak 1-1-es döntetlent játszott a Hellas Veronával, míg a Juventus simán nyert a Bologna vendégeként, így pedig a torinóiak indulhatnak jövőre a Bajnokok Ligájban. Nápolyban pedig nem elég az Európa-liga, Gattusónak mennie kellett!

Ugyanakkor Aurelio De Laurentiis és Gennaro Gattuso között már korábban megromlott a viszony, így vélhetően, ha össze is jött volna a BL-indulás, a vezetőedzőnek akkor is távoznia kellett volna, és a szerződése amúgy is lejár a szezon végeztével. Gattuso jó eséllyel nem marad sokáig munka nélkül, egy korábbi hír szerint nyártól a Fiorentinát irányítja majd, de az olasz tuttosport.com szerint akár Andrea Pirlót is válthatja a Juventus élén.

