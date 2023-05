Már nem bírják a feszültséget a Chelsea-nél, a pályán veszett össze két játékosuk

Már csak a 12. helyet foglalja el a Chelsea a tabellán...

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

3-1-re kikapott a Chelsea az Arsenal vendégeként a londoni rangadón. A Kékeknek már sorozatban ez volt a hatodik vereségük, Frank Lampard visszatérése óta győzni sem tudtak.

A feszült hangulat pedig a pályán is meglátszódik. Martin Ödegaard két alkalommal is ugyanúgy talált be a kapuba. Első bomba góljánál Granit Xhaka bal oldalról kiválóan középre belőtt labdáját értékesítette, amibe Kepa Arrizabalaga csak ujjheggyel ért bele, majd a második találatnál is a svéjcitól érkezett a játékszer, lekopírozva az első találatot.

Az Ödegaard dupla után heves szóváltásba keveredett Ben Chilwell és Thiago Silva, szúrta ki a Daily Mail. A két játékos egymást hevesen kezdte el szidni és gesztikulálva mutatták meg mit csinált társuk rosszul. Az angol azt nehezményezte, hogy mindkét találat középről érkezett és senki nem vette fel Ödegaard pozícióját a Chelsea középső védői közül, sőt a középpálya sem segített. Silva válasza sem maradt el, aki kiosztotta a rossz helyezkedése miatt Chilwellt.

A brazil védőt a Chelsea egyik legújabb igazolásának, Enzo Fernandeznek kellett elhúznia. Az Arsenal már 31 perc játék után két góllal ment, így érthető volt a két játékos frusztrációja. A győzelemmel az Ágyúsok visszavették az első helyet a tabellán, míg a Chelsea már csak a 12. helyen van, mindössze kilenc ponttal a kiesési zóna felett.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Brighton-Manchester United bajnokin a hazai győzelem 2.02, a döntetlen 3.80, a vendég siker 3.70-szeres szorzóval fogadható.(x)